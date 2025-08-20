Choć robi się to już monotonne i nudne, to FC Barcelona od kilku lat ma problemy z rejestracją piłkarzy przed rozpoczęciem sezonu. Nie inaczej jest też w tegorocznym, letnim okienku transferowym. Drużyna Hansiego Flicka rozpoczęła już sezon (wygrała 3:0 na wyjeździe z Mallorcą), ale wciąż nie zarejestrowała wszystkich ważnych piłkarzy - m.in. Wojciecha Szczęsnego.

Hiszpanie ogłosili o 7 rano. Pilne wieści ws. rejestracji Szczęsnego

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" w środę z samego rana (godz. 7) podał najnowsze wiadomości w sprawie rejestracji piłkarzy. "Trzy dni przed rozegraniem drugiego oficjalnego meczu klub przyspiesza proces, aby zarejestrować zawodników, aby mogli grać tak szybko, jak to możliwe. Priorytetami są Gerard Martin, Wojciech Szczęsny i Roony Bardghji. Flick chce ich jak najszybciej mieć w drużynie" - rozpoczyna tekst.

Co konkretnie ze Szczęsnym? Wszystko zależy od tego, jak szybko z klubu odejdą bramkarz Inaki Pena oraz boczny obrońca Hector Fort.

"Rejestracja Szczęsnego może zostać opóźniona, być może do trzeciego meczu z Rayo Vallecano. Zarówno Szczęsny, jak i Roony zostana zarejestrowani, gdy tylko odejścia Peni i Forta zostaną sfinalizowane. 26-letni bramkarz wydaje się już definitywnie przedłużyć kontrakt i odejść na wypożyczenie, a 19-letni obrońca będzie wypożyczony lub sprzedany, a Aston Villa jest wśród zainteresowanych. Dzięki tym dwóm odejściom Barcelona jest w stanie pozyskać zarówno Szczęsnego, jak i Roony'ego" - wyjaśnia Mundo Deportivo.

Już wkrótce powinien do gry być gotowy lewy obrońca Gerard Martin. Nawet na najbliższe spotkanie - na wyjeździe z Levante.

"Oczekuje się, że Gerard Martín znajdzie się w kadrze pierwszego zespołu, a nie rezerw na mecz z Levante. Jego dołączenie do drużyny nastąpiło po odejściu 33-letniego pomocnika Oriola Romeu, który jest już na dobrej drodze do zakończenia swojego pobytu w Barcelonie" - czytamy.

Mecz Levante - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 23 sierpnia o godz. 21.30. 31 sierpnia o tej samej porze pojedynek Rayo Vallecano - FC Barcelona. Zespół Flicka pierwszy raz u siebie w tym sezonie zagra dopiero 14 września (godz. 18) z Valencią.

Relacje na żywo z meczów FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.