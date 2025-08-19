Media: Barcelona zdecydowała ws. Peni. Oto co czeka Szczęsnego

W minioną sobotę FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Mallorcą 3:0. W bramce Katalończyków wystąpił Joan Garcia, a na ławce zasiadł... Inaki Pena. Wszystko dlatego, że Barcelona ciągle próbuje zarejestrować Wojciecha Szczęsnego. Pena, tak czy siak, ma odejść z klubu, ale pojawiły się doniesienia, że najpierw może przedłużyć umowę, a następnie uda się na wypożyczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

To ma być nowy klub Inakiego Peni

A gdzie może trafić wychowanek FC Barcelony? Według Jose Alvareza z El Chiringuito Inaki Pena jest blisko dołączenia do włoskiego Como 1907. Z kolei kataloński "Sport" dodał, że Barcelona jest blisko sfinalizowania całej transakcji, która ma być wypożyczeniem z opcją wykupu. Najpierw więc bramkarz musi przedłużyć umowę, która wygasa w przyszłym roku. Wszystko w celu rozłożenia płatności za jego pensję. To źródło dodało, że Pena zastanawia się nad ofertami z Como i Celty Vigo.

"Sam bramkarz zadecyduje o swoim losie, opierając się na projekcie, który zapewni mu najlepszą gwarancję gry i sprawi, że poczuje się ważny. Wszystkie strony spieszą się już do podpisania umowy, która powinna zostać sfinalizowana w tym tygodniu" - czytamy. "Barca planuje, aby Inaki Pena opuścił Barcelonę już teraz, robiąc tym samym miejsce dla Szczęsnego, ponieważ jest zarejestrowany jako bramkarz pierwszego składu, mimo że nie jest częścią planów Hansiego Flicka" - podsumowano.

Zobacz też: Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego. Media podają plan

Przez trzy i pół roku Inaki Pena rozegrał dla FC Barcelony 45 spotkań, w których wpuścił 64 bramki i zanotował 11 czystych kont. Razem z klubem wygrał dwa mistrzostwa, dwa Puchary i dwa Superpuchary Hiszpanii.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30 na wyjeździe z Levante. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.