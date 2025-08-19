Powrót na stronę główną
Hiszpanie łączą reprezentanta Polski z Barceloną. Aż trudno uwierzyć, o kogo chodzi
Dwóch Polaków od roku gra w FC Barcelonie - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. A jakby dołączył do nich trzeci? Chociaż brzmi to jak scenariusz z taniej powieści sci-fi, to jeden z hiszpańskich portali umieścił polskiego obrońcę na liście zawodników, którymi zainteresować powinien się kataloński klub.
Reprezentacja Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Od 1 lipca Paweł Dawidowicz pozostaje bez klubu po tym, jak wygasła jego umowa z Hellasem Werona. Od tamtego czasu reprezentant Polski był łączony z klubami z Turcji czy z Arabii Saudyjskiej, ale ciągle jednak nie ma nowego pracodawcy. Pozostaje więc jednym z wielu wolnych zawodników, którzy czekają na telefon z konkretną ofertą. 

Paweł Dawidowicz dołączy do Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie?

Gdzie jeszcze Paweł Dawidowicz mógłby trafić? Chociaż brzmi to jak totalna aberracja, to hiszpański oddział "Sports Illustrated" umieścił polskiego obrońcę na liście pięciu stoperów, z których mogłaby wybierać FC Barcelona! Wszystko dlatego, że z klubu odszedł Inigo Martinez i w kadrze pozostają Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia i Andreas Christensen, z czego ostatni z nich nie grzeszy końskim zdrowiem.

Tym samym hiszpański magazyn ocenił, że Dawidowicz jest jednym z pięciu obrońców bez klubu, który mógłby stanowić uzupełnienie składu Hansiego Flicka. "Ma konkretne oferty z Arabii Saudyjskiej, ale wszystko może się zmienić, biorąc pod uwagę potencjalne zainteresowanie FC Barcelony" - czytamy. Pozostała czwórka kandydatów to Eric Bailly, Kurt Zouma, Victor Lindelof i Jason Denayer. 

To oczywiście lista przygotowana wyłącznie przez "Sports Illustrated" i trudno sobie wyobrazić Pawła Dawidowicza w koszulce FC Barcelony, pilnującego linii spalonego w parze z Cubarsim i Araujo. Z drugiej strony w futbolu widziano już wiele sensacyjnych i absurdalnych transferów. 

Tym niemniej - FC Barcelona wygrała pierwszy mecz w nowym sezonie La Ligi 3:0 na wyjeździe z Mallorcą, a kolejny rozegra w sobotę 23 sierpnia o godz. 21:30 na wyjeździe z Levante.

