Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego. Media podają plan

Przypomnijmy, że Lewandowski opuścił mecz o Puchar Gampera, który w Barcelonie jest traktowany jako tradycyjna prezentacja drużyny przed nowymi rozgrywkami. Następnie zabrakło go w kadrze na spotkaniu z Majorką, rozgrywanym w ramach pierwszej kolejki LaLiga. Powodem absencji był ból, który Polak odczuwał w mięśniu dwugłowym uda.

Lewandowski już w sobotę powróci do gry? Hiszpanie nie mają wątpliwości

Uraz nie był poważny, ale sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" wolał dmuchać na zimne i dał 36-latkowi w spokoju dość do pełni dyspozycji. To nie potrwało długo, gdyż dziennik "Mundo Deportivo" poinformował, we wtorek, że piłkarz już trenował z resztą zespołu, zaliczając prawie całą sesję treningową, za wyjątkiem jej ostatniej części.

Czy to oznacza, że Lewandowski pojawi się na boisku w drugiej kolejce LaLiga? Hiszpanie uważają taki scenariusz za bardzo prawdopodobny. Aczkolwiek skłaniają się ku opcji, że rozpocznie mecz na ławce, a Hansi Flick da mu pograć dopiero w drugiej połowie spotkania.

Po tym jak FC Barcelona pokonała na wyjeździe 3:0 zespół Majorki, w drugiej kolejce sezonu 2025/2026 pojedzie na kolejny wyjazd, tym razem do Levante. Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 sierpnia o godzinie 21:30.

Co ciekawe, Lewandowski jeszcze nigdy nie miał okazji zagrać przeciwko temu klubowi, gdyż Levante spadło z LaLiga w sezonie 2021/2022, czyli przed przybyciem Polaka do Barcelony. Oznacza to, że gdyby pojawił się na boisku, napastnik "Blaugrany" miałby okazję dopisać do swoich skalpów kolejny klub, któremu w karierze strzelił bramkę. A także rozpocząć rywalizację o miano króla strzelców ligi hiszpańskiej. W ubiegłym roku na froncie ligowym strzelił 27 bramek, zaś Trofeo Pichichi z liczbą 31 goli na koncie zgarnął Kylian Mbappe.