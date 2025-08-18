Naprawdę powiedział to o Barcelonie. "Zajęłaby ostatnie miejsce w Ekstraklasie"

FC Barcelona rozpoczęła sezon od ligowego zwycięstwa 3:0 nad Mallorcą. To poprawiło nastroje wokół klubu, który zmagał się i zmaga z problemami organizacyjno-finansowymi (nadal niezarejestrowani są Wojciech Szczęsny czy Gerard Martin, zamieszanie wokół dokumentacji medycznej Marca-Andre ter Stegena). A kataloński klub nie tylko w tych aspektach ma sporo do poprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

FC Barcelona się nie popisuje. "Zajęliby ostatnie miejsce w Ekstraklasie"

W programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym szpilę katalońskiemu klubowi wbił dziennikarz Piotr Koźmiński. - Po transferze Roberta Lewandowskiego, a później Wojciecha Szczęsnego, byłem w Barcelonie 5-6 razy. I przyglądałem się, jak działają medialnie. Chyba zajęliby ostatnie miejsce w Ekstraklasie, jeśli chodzi o aktywności medialne czy prezentację piłkarzy - ocenił.

- Oni są chyba na takim etapie jak Camp Nou, ciągle przebudowywane. W wielu tematach tak wielki klub nie dojeżdża w podstawowych kwestiach - dodał Koźmiński. A na tym krytyka się nie skończyła. - Pamiętamy ogłoszenie transferu Lewandowskiego. Jakieś takie z przypadku, nagrane na plaży - przypomniał dziennikarz Łukasz Olkowicz.

FC Barcelona ma problemy, ale wyniki sportowe to przykrywają

W katalońskim klubie od dłuższego czasu nie jest najlepiej. Przynajmniej w aspektach pozasportowych, gdyż od kiedy drużynę objął Hansi Flick, wyniki są naprawdę dobre - w minionym sezonie udało się zdobyć krajowy tryplet oraz dotrzeć do półfinału Ligi Mistrzów.

Sprawdź również: Piątek nie dostanie powołania? Urban zabrał głos

W obecnym sezonie FC Barcelona na pewno powalczy o kolejne trofea. Kolejny krok w kierunku ligowego sukcesu będzie mogła wykonać już za moment - w sobotę 23 sierpnia zmierzy się z Levante.