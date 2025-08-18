Co okienko transferowe wokół Barcelony pojawia się sporo spekulacji i problemów. Chodzi o finanse, które są w opłakanym stanie. Drużyna cyklicznie ma problemy z rejestracją zawodników, co może irytować kibiców czy osoby w klubie. W tym sezonie jest podobnie - trzeba było pójść na wojnę z ter Stegenem, by ten podpisał dokumenty medyczne w czasie kontuzji. Ostatecznie udało się to i Joan Garcia został zarejestrowany za część pensji, którą Niemiec zwolnił. Tuż przed starciem z Mallorcą udało się także zarejestrować Marcusa Rashforda.

Hiszpanie trąbią ws. Szczęsnego. "Trwa operacja"

Drużyna wygrała 3:0, ale wciąż musi rejestrować kolejnych zawodników. Wśród nich jest Wojciech Szczęsny, który nie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu. Teraz, po zarejestrowaniu dwóch nowych zawodników, trwa w Barcelonie "operacja Szczęsny" - trąbią dziennikarze "Marki". Klub pracuje nad zarejestrowaniem Polaka i Gerarda Martina.

"Dyrekcja sportowa najpierw zajmie się rejestracją polskiego bramkarza. Klub wierzy, że odejście Oriola Romeu i Inakiego Peni zapewni wystarczające wsparcie finansowe, aby zarejestrować Polaka" - czytamy.

Na kiedy ma być Szczęsny gotowy do gry?

Dziennik twierdzi, że klub będzie chciał rozwiązać umowę z Oriolem Romeu, a w przypadku Inakiego Peni ma być zastosowana "podobna formuła, co w przypadku Ansu Fatiego, gdy odszedł do Monaco" - czytamy. W skrócie klub przedłuży z nim kontrakt, by uwolnić część jego pensji, a następnie wypożyczy go do klubu, w którym będzie mógł liczyć na regularną grę.

"Celem jest, aby Polak był dostępny na mecz z Levante w przyszły weekend" - zaznaczono.

Po zarejestrowaniu Wojciecha Szczęsnego klub zajmie się dodaniem do składu Gerarda Martina. "Na koniec pozostają kwestie dotyczące Bardghjiego, Bernala i Héctora Forta, choć każdy z nich może zostać zarejestrowany w Barca Atletic" - zakończono.