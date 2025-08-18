Zobacz wideo

W poprzednim sezonie wielokrotnie Lamine Yamal pokazywał swój talent i zachwycał umiejętnościami. W nowych rozgrywkach nie zamierza być gorszy. 18-latek przypieczętował zwycięstwo Barcelony nad Mallorcą (3:0). Zabawił się z obrońcami i posłał piłkę do siatki precyzyjnym strzałem. Nie dziwi, że o jego grze znów jest głośno. Rzadko zdarza się, by legenda Realu Madryt mocno chwaliła gracza Barcelony. Steve McManaman nie zamierzał jednak milczeć. Jego słowa tylko potwierdzają, z jakim zawodnikiem mamy do czynienia.

McManaman z radą dla Barcelony

- Fantastyczna bramka w ostatniej minucie. Rozmawialiśmy o nim już na początku meczu. Rozmawialiśmy o nim w zeszłym roku. Jest gwiazdą LaLigi, a to, co zrobił przy ostatnim dotknięciu piłki, było absolutnie genialne - podkreślił McManaman.

53-latek odniósł się też do ważnego tematu dotyczącego Yamala. Chodzi o eksploatację piłkarza. Ze strony byłego gracza Realu pojawiła się rada dla trenera Hansiego Flicka.

- Mówiłem już wielokrotnie, mam nadzieję, że Barcelona będzie go trochę oszczędzać i niekoniecznie będzie wystawiała go w meczach, które będą pod kontrolą, bo będzie rozwścieczał rywali swoim talentem. Nie zmienia to faktu, że mamy tu świetnego zawodnika i naprawdę to przyjemność, móc przyjść tutaj i go zobaczyć - dodał McManaman.

Yamal może wejść na szczyt

Mimo tego, że Yamal ma dopiero 18 lat, to można przypuszczać, że w plebiscycie Złotej Piłki za sezon 2024/25 będzie w ścisłej czołówce. Wydaje się, iż to kwestia czasu, aż Hiszpan sięgnie po tę nagrodę.

Następna okazja do podziwiania młodego zawodnika Barcelony nastąpi 23 sierpnia. Wówczas o 21:30 Blaugrana zmierzy się w wyjazdowym meczu z Levante.