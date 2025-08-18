Ujawnili, co działo się w szatni Barcelony. "Flick wybuchnął"

Barcelona bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w kadrze pokonała Mallorcę 3:0. Bramki dla Dumy Katalonii zdobywali kolejno: Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal. Już w pierwszej połowie zespół gospodarzy otrzymał dwie czerwone kartki. Można było zatem spodziewać się tego, że Barcelona spróbuje zdobyć jeszcze większą przewagę. Tak się nie stało, a sporo pretensji do swoich piłkarzy miał Hansi Flick.

Mocne słowa Flicka w szatni

Już na konferencji prasowej po spotkaniu z Mallorcą niemiecki szkoleniowiec dał do zrozumienia, że nie jest zadowolony z postawy Blaugrany. Wyznał, iż nie dopuszczalny jest fakt, by zespół grał na 50 procent swoich możliwości przy tak potężnym osłabieniu rywala.

Ponadto według katalońskiego dziennika "Sport" "Flick wybuchnął" w szatni. Przekazał podopiecznym jasny sygnał dotyczący przyszłości.

Stwierdził, że przy takim poziomie, drużyna nie wygra nawet tytułu w La Lidze. Flick podkreślił, że gra nie może opierać się tylko na indywidualnościach i jakości technicznej. Wymagał również od zawodników więcej intensywności, skupienia i sprawności fizycznej, podkreślając, że bez tych cech drużyna może zostać zdeklasowana przez europejską czołówkę.

Padła zapowiedź. Ważne słowa Flicka

Szkoleniowiec Barcelony przypomniał również, że nie będzie miał oporów przed wprowadzaniem radykalnych zmian. Poczeka tylko, czy sytuacja w drużynie się poprawi.

Teraz przed Blaugraną dwa kolejne spotkania wyjazdowe w rozgrywkach ligowych. Najpierw mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Levante (23 sierpnia, godz. 21:30), a następnie zagrają z Rayo Vallecano (31 sierpnia, 21:30).