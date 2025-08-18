A jednak! Oto co Barcelona zamierza zrobić z Lewandowskim

FC Barcelona udanie zainaugurowała nowy sezon LaLigi, wygrywając 3:0 z Mallorcą na wyjeździe. Nie zabrakło w tym meczu kontrowersji wokół zdobytego gola przez Ferrana Torresa, a ponadto gospodarze ujrzeli dwie czerwone kartki. Niestety Blaugrana musiała sobie radzić bez Wojciecha Szczęsnego, który wciąż nie został zarejestrowany i kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki: Ludzie, którzy zarządzają PR-em Lewandowskiego pieprzą farmazony

Hiszpanie już trąbią o przyszłości Lewandowskiego

Tuż przed startem nowego sezonu polski napastnik doznał kontuzji uda, która na jakiś czas wykluczyła go z gry. To otworzyło szansę przed Ferranem Torresem - jego zmiennikiem. Według wyliczeń lokalnych mediów Hiszpan zdobył gola, jego xG było na poziomie 0,48 proc. oraz zanotował jedno kluczowe podanie w 23 kontaktach z piłką. Zdaniem katalońskiego "Sportu" mimo tego "słodkiego momentu" w meczu z Mallorcą, klub "będzie musiał rozważyć decyzję dot. napastnika".

Według serwisu uraz Lewandowskiego, który 21 sierpnia skończy 37 lat "otworzyła pierwszy okres próbny dla sztabu technicznego, aby ocenić, jak drużyna poradzi sobie bez niego" - czytamy. Kontrakt Roberta Lewandowskiego zakończy się po tym sezonie i wciąż nie wiadomo, co dalej.

Kataloński "Sport" donosi, że zarząd klubu nie chce spieszyć się z wejściem na rynek ani z dużym transferem na tę pozycję. "Jest to zgodne z delikatną sytuacją finansową klubu, chociaż jeśli umowa powróci do formy 1:1, podejście może ulec zmianie" - twierdzą dziennikarze.

Zobacz też: Tak wygląda twarz Joana Garcii po brutalnym faulu

"Klub uważa, że pomimo wieku Polaka, jego wpływ na szatnię i skuteczność w strzelaniu goli, gdy jest w 100 proc. sprawny, pozostają nienaruszone, co udowodnił aż do kontuzji pod koniec ubiegłego sezonu" - podkreślono.

Lewandowski na dłużej w Barcelonie? "To nie jest wykluczone"

Jakby tego było mało... FC Barcelona może spróbować przedłużyć z nim kontrakt o kolejny rok. "To nie jest w ogóle wykluczone. Władze klubu podkreślają, że każdy sezon otwiera nowe możliwości i że priorytetem jest teraz obserwowanie rozwoju sytuacji" - czytamy.

Sport.es uważa, że oprócz Ferrana Torresa klub ma jeszcze alternatywę w postaci Daniego Olmo, który może grać jako fałszywy napastnik. Ponadto jest jeszcze Marcus Rashford, czyli "tania opcja dla zarządu klubu, który desperacko szukał wzmocnienia lewego skrzydła zawodnikiem zdolnym, w razie potrzeby, do gry w środku pola" - zaznacza serwis.

FC Barcelona ma opcję wykupu Anglika za 30 mln euro. Po sezonie władze zdecydują, czy zawodnik Manchesteru United będzie przydatnym ogniwem na kolejne lata. "Barca na razie chce odłożyć decyzję, ale sprawa będzie musiała zostać otwarta prędzej niż później" - zakończono.