Tak wygląda twarz Joana Garcii po brutalnym faulu
Sobotni mecz FC Barcelony okazał się bardzo bolesny dla Joana Garcii. Nowy golkiper mistrza Hiszpanii co prawda nie stracił żadnego gola, ale najpierw w rozgrzewce wybił palca, a potem w samym spotkaniu był ofiarą brutalnego faulu. Wejście Vedata Muriqiego zostawiło nawet ślad na twarzy 24-latka. To naprawdę nie wygląda najlepiej.
Joan Garcia jest jednym z trzech (obok Marcusa Rashforda oraz Roony'ego Bardghijego) piłkarzy, których Barca sprowadziła w okienku transferowym. Były zawodnik Espanyolu ma być jedynką w bramce ekipy Hansiego Flicka - przed Wojciechem Szczęsnym oraz Markiem-Andre Ter Stegenem. Trzeba przyznać, że Hiszpan zaliczył udany debiut w oficjalnym spotkaniu Blaugrany. Choć i tak może nie wspominać go najlepiej, ze względu na to, co stało się w pierwszej połowie.

Tak wygląda twarz Joana Garcii. To musiało boleć

W 39. minucie spotkania Garcia starł się z zawodnikiem RCD Mallorca, Vedatem Muriqiem, który podczas próby sięgnięcia piłki kopnął go w twarz. Początkowo sędzia ukarał gracza gospodarzy żółtym kartonikiem, ale po interwencji VAR-u zdecydował się odesłać go z boiska. Hiszpan - który już podczas rozgrzewki wybił palca i grał z opatrunkiem - pozostał na boisku i zachował czyste konto do końca sobotniego spotkania.

A już po nim stanął przed kamerami, żeby udzielić wywiadu. Dało się wtedy zobaczyć, że starcie z graczem Mallorci pozostawiło ślad na jego twarzy. - Nie widziałem jeszcze powtórki, ale zostałem uderzony w twarz. Nawet nie wiem, jaką częścią ciała, ale w twarz. Jeśli VAR stwierdził, że to zasługiwało na czerwoną kartkę, to zakładam, że tak było. Rana? Położę zaraz na nią trochę lodu - opowiadał Garcia, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Joan Garcia jest wychowankiem Espanyolu, w którego zespole w La Liga grał od 2022 roku. 24-latek wciąż czeka na debiut w reprezentacji Hiszpanii, gdzie czekałaby go rywalizacja z Davidem Rayą z Arsenalu czy Unaiem Simonem z Athletiku Bilbao.

