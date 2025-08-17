Pilne wieści ws. kontuzji Lewandowskiego. Oto kiedy ma wrócić

Robert Lewandowski niedawno doznał kontuzji podczas przygotowań do sezonu. FC Barcelona ogłosiła, że napastnik nabawił się urazu mięśnia dwugłowego lewego uda i na pewno nie zagra w spotkaniu z Como. Polaka zabrakło także w pierwszym spotkaniu La Ligi przeciwko Mallorce (3:0).
Początkowo obawiano się, że kontuzja Lewandowskiego jest dość poważna i może pauzować nawet kilka tygodni. "Robert Lewandowski będzie pauzować przez kilka tygodni. Nie jest wykluczone, że wróci dopiero po przerwie na mecze reprezentacji" - napisał na Twitterze Javier Miguel. Teraz ten sam dziennikarz przekazał, że rehabilitacja Polaka przebiega lepiej, niż zakładano i ma być gotowy do gry już na mecz drugiej kolejki La Ligi przeciwko Levante.
"Ostatecznie będzie pauzował nieco ponad dwa tygodnie. Oczekuje się, że wróci do drużyny na początku przyszłego tygodnia" - czytamy w "AS". To świetne wiadomości dla Hansiego Flicka, który w końcu będzie mógł skorzystać z najlepszego strzelca drużyny w zeszłym sezonie, ale również dla Jana Urbana. Przypomnijmy, że zawodnik zrezygnował z występów w kadrze pod wodzą Michała Probierza, ale wiele wskazuje na to, że teraz wróci do reprezentacji. - Rozmawialiśmy przez telefon. Pierwsze pytanie padło, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak - powiedział selekcjoner antenie RMF FM.
Spotkanie FC Barcelony z Levante odbędzie się już w sobotę o godzinie 21:30. Reprezentacja Polski natomiast we wrześniu zmierzy się z Holandią (5.09), a później zagra z Finlandią (9.09). Oba mecze zostaną rozegrane w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.
