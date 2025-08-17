Powrót na stronę główną
Pilne wieści ws. kontuzji Lewandowskiego. Oto kiedy ma wrócić
Robert Lewandowski obecnie pauzuje z powodu kontuzji i zabrakło go w spotkaniu pierwszej kolejki La Ligi przeciwko Mallorce. Obawiano się, że uraz Polaka jest dość poważny. Teraz najnowsze wieści w tej sprawie przekazał dziennik "AS". Okazuje się, że napastnik już niebawem wróci do gry.
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski niedawno doznał kontuzji podczas przygotowań do sezonu. FC Barcelona ogłosiła, że napastnik nabawił się urazu mięśnia dwugłowego lewego uda i na pewno nie zagra w spotkaniu z Como. Polaka zabrakło także w pierwszym spotkaniu La Ligi przeciwko Mallorce (3:0). 

Lewandowski może wrócić szybciej, niż zakładano. Hiszpanie ujawniają

Początkowo obawiano się, że kontuzja Lewandowskiego jest dość poważna i może pauzować nawet kilka tygodni. "Robert Lewandowski będzie pauzować przez kilka tygodni. Nie jest wykluczone, że wróci dopiero po przerwie na mecze reprezentacji" - napisał na Twitterze Javier Miguel. Teraz ten sam dziennikarz przekazał, że rehabilitacja Polaka przebiega lepiej, niż zakładano i ma być gotowy do gry już na mecz drugiej kolejki La Ligi przeciwko Levante

"Ostatecznie będzie pauzował nieco ponad dwa tygodnie. Oczekuje się, że wróci do drużyny na początku przyszłego tygodnia" - czytamy w "AS". To świetne wiadomości dla Hansiego Flicka, który w końcu będzie mógł skorzystać z najlepszego strzelca drużyny w zeszłym sezonie, ale również dla Jana Urbana. Przypomnijmy, że zawodnik zrezygnował z występów w kadrze pod wodzą Michała Probierza, ale wiele wskazuje na to, że teraz wróci do reprezentacji. - Rozmawialiśmy przez telefon. Pierwsze pytanie padło, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak - powiedział selekcjoner antenie RMF FM. 

Spotkanie FC Barcelony z Levante odbędzie się już w sobotę o godzinie 21:30. Reprezentacja Polski natomiast we wrześniu zmierzy się z Holandią (5.09), a później zagra z Finlandią (9.09). Oba mecze zostaną rozegrane w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. 

