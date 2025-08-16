FC Barcelona świetnie weszła w mecz z Mallorcą. Już w 23. minucie prowadziła 2:0 po bramkach Raphinhi i Ferrana Torresa. Jeszcze przed przerwą katalońska drużyna dostała dwa duże prezenty od piłkarzy Mallorki. W 33. minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Manu Morlanes. Sześć minut później z boiska wyleciał Vedat Muriqi, który kopnął bramkarza Barcelony w głowę.
Po takiej pierwszej połowie można było się spodziewać, że po przerwie Barcelona zmiażdży rywala. Tak się jednak nie stało. Podopieczni Hansiego Flicka mieli oczywiście przewagę i ich zwycięstwo nawet przez chwilę nie było zagrożone, ale do końca meczu udało im się strzelić tylko jedną bramkę - w samej końcówce gola na 3:0 zdobył Lamine Yamal.
Hansi Flick nie ukrywał niezadowolenia z takiego przebiegu spotkania. - Mecz mi się nie podobał. To ważne trzy punkty, ale nie podobał mi się mecz. Po golu na 2:0 i dwóch czerwonych kartkach graliśmy na 50 procent. Muszę o tym mówić, nie podobało mi się to. Musimy kontrolować piłkę oraz grę, ale musimy też strzelać. To jest to, co mówię: nie możemy grać na 50-60 procent przeciwko dziewięciu zawodnikom - mówił niemiecki szkoleniowiec w pomeczowej rozmowie z Movistar+.
Hansi Flick jest znany z tego, że wymaga od swoich zawodników wiele. W poprzednim sezonie przyniosło to świetne efekty - Barcelona była drużyną, która grała najbardziej widowiskowy futbol w Europie i do perfekcji zabrało jej tylko zwycięstwa w Lidze Mistrzów.
Kibice katalońskiej drużyny na pewno będą liczyć na podobną postawę zespołu w tym sezonie. W kolejnej kolejce Barcelona zagra z Levante i ponownie będzie zdecydowanym faworytem. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!