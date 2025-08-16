W pierwszym meczu Barcelony w nowym sezonie nie zagrał żaden Polak. Roberta Lewandowskiego początek sezonu ominie z powodu kontuzji. Wojciech Szczęsny wciąż nie został zarejestrowany do rozgrywek La Liga i przez to nie mógł nawet usiąść na ławce rezerwowych. Polski bramkarz nie jest jedynym zawodnikiem Barcelony z podobnym problemem.

Tak Hiszpanie ocenili debiut nowego bramkarza Barcelony.

Szczęsny w tym sezonie jest szykowany do roli rezerwowego Joana Garcii - nowego bramkarza Barcelony. Były golkiper Espanyolu zadebiutował w dzisiejszym meczu. Nie miał wiele pracy - piłkarze Mallorki już w pierwszej połowie otrzymali dwie czerwone kartki (Muriqi zresztą ostro zaatakował właśnie bramkarza Barcelony) i przez większą część spotkania to oni musieli się bronić - ale kilka razy się wykazał. Ostatecznie podopieczni Hansiego Flicka bez większego problemu wygrali to spotkanie 3:0 po bramkach Raphinhi, Ferrana Torresa i Lamine'a Yamala.

Już za pierwszą połowę kataloński "Sport" ocenił Garcię na "7" w dziesięciostopniowej skali. "Bardzo pewny w swoich interwencjach. Dobrze się ustawiał, obronił groźny strzał Muriqiego" - czytamy. Po meczu "Sport" nie zmienił już swojej oceny.

"Mundo Deportivo" również chwaliło nowego bramkarza Barcelony za postawę do przerwy. "Zawsze dobrze ustawiony, pomagał swojej obronie, zatrzymywał piłki, które do niego docierały" - zaznaczyła gazeta. "Nienaganny oficjalny debiut" - podsumowała już po zakończeniu spotkania.

"AS" skupił się przede wszystkim na kopnięciu Muriqiego, którego ofiarą był Joan Garcia, ale docenił jego pewność siebie w bramce. "Marca" stwierdziła, że czerwona kartka dla Muriqiego była "decydującym momentem spotkania" i doceniła Garcię za "dobry występ" zaznaczając jednocześnie, że "nie był zbyt często testowany".

FC Barcelona dobrze zaczęła nowy sezon La Liga. W przyszłą sobotę mistrzowie Hiszpanii zagrają z Levante. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.