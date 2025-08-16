O której gra dziś Barcelona? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

FC Barcelona niedawno zakończyła okres przygotowawczy. Najpierw drużyna była w Azji, gdzie rozegrała trzy mecze towarzyskie (3:1 z Vissel Kobe, 7:3 z FC Seoul i 5:0 z Daegu). Następnie czekało ją jeszcze starcie z Como w Pucharze Gampera (5:0). Teraz piłkarze są już gotowi na rozpoczęcie rywalizacji w rozgrywkach La Liga, które ruszają w sobotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Kiedy mecz FC Barcelony? Gdzie oglądać? [Wyniki na żywo]

Tego dnia ekipa Hansiego Flicka zmierzy się na wyjeździe z Mallorką. Faworytem tego starcia będzie oczywiście FC Barcelona. W ostatnich pięciu meczach aż cztery razy lepsi okazywali się Katalończycy. Mallorka po raz ostatni pokonała sobotniego rywala w 2009 roku, więc na kolejny triumf czeka już ponad 16 lat.

Hansi Flick nie będzie mógł jednak wystawić w tym meczu najsilniejszego możliwego składu. Z powodu kontuzji na pewno nie zagra Robert Lewandowski. Ponadto zabraknie także między innymi Wojciecha Szczęsnego, który nadal nie został zarejestrowany. Niemiecki szkoleniowiec będzie mógł natomiast liczyć na świeżo sprowadzonego Marcusa Rashforda.

Przewidywany skład FC Barcelony zdaniem "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, Fermin, de Jong - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

FC Barcelona - Mallorca. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream]

Spotkanie FC Barcelony z Mallorką odbędzie się w sobotę o godzinie 19:30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Transmisja będzie również dostępna na platformie Polsat Box Go. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.