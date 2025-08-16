Wszystko jasne ws. Szczęsnego. Barcelona oficjalnie ogłasza

FC Barcelona ma za sobą bardzo udany sezon. W Hiszpanii sięgnęła po każde trofeum i do tego doszła do półfinału Ligi Mistrzów. Kibice nie mogą się zatem doczekać inauguracji nowego sezonu, która odbędzie się już niebawem. Pierwszym rywalem ekipy Hansiego Flicka będzie Mallorca.
Na godziny przed rozpoczęciem tego spotkania FC Barcelona opublikowała listę powołanych. Wiemy już, że Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich najważniejszych zawodników, a w składzie zabraknie między innymi Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Bramkarz wciąż nie został zarejestrowany i dlatego nie zagra w tym meczu. Napastnik natomiast leczy uraz.
Z takim samym problemem co Szczęsny borykają się Roony Bardghji i Gerard Martin. Obaj również nie zostali jeszcze zarejestrowani i zabraknie ich w zbliżającym się spotkaniu. Na liście znaleźli się natomiast Joan Garcia i Marcus Rashford, czyli nowe nabytki Katalończyków.
Lista powołanych FC Barcelony na mecz z Mallorką
Przewidywany skład FC Barcelony zdaniem "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, Fermin, de Jong - Yamal, Ferran Torres, Raphinha
Spotkanie FC Barcelony z Mallorką odbędzie się już w sobotę o godzinie 19:30.
