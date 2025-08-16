FC Barcelona rozpocznie nowy sezon La Liga z nadzieją na to, że będzie równie udany co poprzedni. Katalończycy w minionych rozgrywkach sięgnęli po mistrzostwo kraju. Nowa kampania rozpocznie się dla zespołu Hansiego Flicka od wyjazdu na mecz z Mallorcą. Co istotne - do dyspozycji niemieckiego trenera w końcu będzie nowy bramkarz. Hiszpańskie media od rana piszą o tym, że Joan Garcia w końcu został zarejestrowany.

Barcelona z nowym bramkarzem. To już oficjalne

"Z myślą o otwarciu sezonu na Majorce, Barca ma Joana Garcię i Inakiego Penę jako dwóch zarejestrowanych i dostępnych bramkarzy. Sytuacja Polaka Wojciecha Szczęsnego, który został przedłużony do 2027 r., ale którego rejestracja nie została jeszcze zakończona, nadal wymaga rozwiązania" - napisało "Mundo Deportivo".

"W końcu mistrz ligi będzie mógł udać się na Majorkę ze swoim nowym bramkarzem. La Liga zarejestrowała Joana Garcię o godz. 5:30 rano dzięki długotrwałej nieobecności Ter Stegena, która zgodnie z raportem medycznym pracodawcy potrwa co najmniej cztery miesiące" - podkreśliła "La Vanguardia".

To wszystko oznacza, że nic nie stanie na przeszkodzie debiutu Garcii. Golkiper w poprzednim sezonie reprezentował barwy Espanyolu, a od tego lata grać będzie w słynniejszym z klubów ze stolicy Katalonii.

Hiszpańskie media podkreślają, że na rejestrację wciąż czekają Marcus Rashford i Wojciech Szczęsny. Czy Barcelona rozpocznie sezon od wygranej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w sobotni wieczór. Mecz Mallorca - Barcelona rozpocznie się o 19:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.