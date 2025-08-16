Yamal wywołał burzę. Lewandowski nie zamierzał milczeć

Lamine Yamal ma zaledwie 18 lat, a już jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i wydaje się jedynie kwestią czasu, gdy wygra Złotą Piłkę. W zeszłym sezonie w barwach FC Barcelony rozegrał łącznie 55 meczów, w których strzelił 18 goli i zaliczył 25 asyst.

Robert Lewandowski ma radę dla Yamala

Młody zawodnik jest również bohaterem wielu kontrowersji. Wiele mówiło się o jego wakacjach z Neymarem. Łączono go także z aktorkami filmów dla dorosłych i influencerką starszą od niego o kilkanaście lat. Kontrowersje ponadto wywołała informacja, że na 18. urodziny zaprosił osoby z karłowatością, które miały dostarczyć gościom rozrywki. Na temat Hiszpana wypowiedział się Robert Lewandowski. Polak odniósł się do jego życia prywatnego i ma dla niego jedną radę.

- Lamine jest taki młody i potrafi cieszyć się życiem. Musi się nim cieszyć, bo wszystko, nie tylko w piłce nożnej, ale i poza nią, jest jeszcze przed nim. Oczywiście, to będzie dla niego trudne, jak sobie z poradzi, ze wszystkim, co go otacza. Na pewno nie będzie to łatwe, ale musi się też wszystkim cieszyć. W tym wieku można to robić, a prawdopodobnie w przyszłości już nie będzie miał takiej możliwości. Trzeba po prostu znaleźć równowagę - powiedział w rozmowie z ESPN.

Później Lewandowski kontynuował ten temat. - Pokazuje on swoją osobowość i oczywiście będzie dużo spekulacji i rozmów na ten temat. To zależy od tego, jak sobie z tym poradzi w dłuższej perspektywie, a nie tylko w nadchodzących miesiącach. Znam to uczucie, bo dorastałem w okresie, w którym ludzie nie rozumieją, że chcemy pokazywać coś z naszej osobowości, że możemy być inni. Może ludzie z jakiegoś powodu oczekują od nas doskonałości, ale co to znaczy być idealnym? Że wszyscy wszędzie nosimy te same ubrania i robić proste rzeczy? - dodał.

Lamine Yamal już wkrótce będzie miał pierwszą okazję do gry w tym sezonie. FC Barcelona zainauguruje rozgrywki La Ligi w sobotę o godzinie 19:30. Tego dnia zmierzy się z Mallorką. W tym starciu zabraknie na pewno Roberta Lewandowskiego, który wciąż leczy uraz.