Okno transferowe w wykonaniu FC Barcelony było dosyć spokojne. Klub sprowadził Joana Garcię, Roony'ego Bardghji'a i Marcusa Rashforda. Tradycyjnie więcej zamieszania pojawiło się wokół rejestracji nowych piłkarzy. Z powodów finansowego fair play w Hiszpanii nastąpiły komplikacje. Klub poszedł nawet na "wojnę" z ter Stegenem, by móc dopisać do listy nowego bramkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Robert Lewandowski dostał pytanie o Marcusa Rashforda. Tak zareagował

Nie wiadomo, czy tych dwóch ostatnich wystąpi w pierwszej kolejce przeciwko Mallorce, gdyż Duma Katalonii wciąż ma nieuregulowane sprawy. Marcus Rashford był ostatnio gościem Gary'ego Linekera, który zapytał go o nowych kolegów z szatni. Zawodnik wypożyczony z Manchesteru United miał ich opisać jednym słowem. - Klasa - tak określił Roberta Lewandowskiego. Dalej Pedriego określił jako "eleganckiego", a Pau Cubarsiego jako "dojrzałego".

Teraz Robert Lewandowski udzielił wywiadu ESPN, gdzie w kontrze został zapytany o Marcusa Rashforda. - Ma naprawdę duży potencjał piłkarski. On ma wszystko - jest szybki, dobry z piłką przy nodze, potrafi grać jeden na jednego, a nawet przeciwko dwóm rywalom. Ma dobre podanie ze skrzydła, więc sporo też widzi. Ma więc naprawdę ogromny potencjał i naprawdę wierzę, że może nam bardzo pomóc - oświadczył.

Zobacz też: Flick wypalił wprost ws. Szczęsnego. "Nie jestem zadowolony"

- Oczekiwania wobec niego mogą być wysokie, ale jeśli pokaże swoją najlepszą formę, będzie naprawdę dobrym zawodnikiem i mam nadzieję, że będzie mógł nam bardzo pomóc w tym sezonie - dodał.

Kiedy Barcelona gra pierwszy mecz sezonu LaLigi?

FC Barcelona rozegra mecz pierwszej kolejki LaLigi już 16 sierpnia o godz. 19:30. Drużyna uda się na wyjazdowe starcie z Mallorcą.

Zdaniem hiszpańskich mediów nie ma szans, by Robert Lewandowski zagrał w tym spotkaniu. Tuż przed startem nowego sezonu doznał kontuzji i najprawdopodobniej opuści to starcie. Nie wiadomo także, co z Rashfordem, gdyż Duma Katalonii wciąż walczy z czasem, by go zarejestrować w rozgrywkach.