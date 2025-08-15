Tak Szczęsny potraktował Garcię. Od razu zauważyli

Kwestia obsady bramki FC Barcelony jest jednym z najgorętszych tematów w ostatnich tygodniach. Aktualnie klub ma tylko jednego zarejestrowanego bramkarza, którym jest Inaki Pena. To efekt tego, że Marc-Andre ter Stegen leczy kontuzję, a Wojciech Szczęsny i Joan Garcia wciąż nie są uprawnieni do gry.
Mimo że w FC Barcelonie jest duża rywalizacja o miejsce w składzie, to relacje między zawodnikami są bardzo dobre. Tak też jest między Garcią i Szczęsnym. Pokazała to jedna scena z treningu mistrzów Hiszpanii. Pokazał ją w serwisie X dziennikarz Victor Navarro. Po udanej paradzie Garcii, Szczęsny podszedł do niego i przybił piątkę.
"Latający Joan Garcia. Dobra atmosfera z TEK-iem, który przybija mu piątkę po jego obronie" - napisał Navarro.
Jedno jest pewne. Jeśli Garcia i Szczęsny będą w wysokiej formie, to ich rywalizacja w bramce zapowiada się pasjonująco. Choć to Hiszpan raczej będzie numerem "1", to z pewnością Polak będzie mocno na niego naciskał. A że Szczęsny potrafi wywalczyć swoje, udowodnił to już w poprzednim sezonie, kiedy na początku był "2", a potem wygrał rywalizację z Inakim Peną.
Szczęsny w sezonie 2024/2025 zagrał w FC Barcelonie w 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, wpuścił 36 bramek, a 14 razy zachował czyste konto.
Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra w sobotę, 16 sierpnia o godz. 19.30 na wyjeździe z Mallorcą. Zapraszamy Państwa na relację na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
