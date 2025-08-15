Ależ zwrot akcji ws. Peni. Tego nikt się nie spodziewał

Chociaż za niewiele ponad 24 godziny FC Barcelona rozpocznie grę w nowym sezonie La Ligi, to klub ciągle nie ma załatwionych spraw związanych z rejestracją zawodników. I tak - w chwili pisania tego tekstu - do gry nieuprawnieni nie są m.in. Wojciech Szczęsny, czy sprowadzeni tego lata Joan Garcia i Marcus Rashford.

Inaki Pena może podpisać nową umowę z FC Barceloną

To sprawia, że np. w bramce FC Barcelony na ten moment wystąpić może Inaki Pena oraz mógłby to zrobić Marc-Andre ter Stegen, gdyby nie dochodził do zdrowia po operacji pleców. Chociaż kontrakt pierwszego z nich wygasa w przyszłym roku i miał odejść z klubu, to ciągle w nim pozostaje. Mało tego! Według informacji przekazanych przez Jijantes Barcelona pracuje nad przedłużeniem umowy z Peną.

Czy to może oznaczać, że Hiszpan pozostanie w klubie, a odejdzie np. Wojciech Szczęsny, jeśli nie uda się go zarejestrować? Mimo wszystko wydaje się to mało prawdopodobne, bo zdaniem Jijantes Barcelona chce przedłużyć umowę z Hiszpanem, a następnie go wypożyczyć.

Można więc sobie wyobrazić scenariusz, w którym Pena przedłuża umowę, pozostaje w klubie do czasu zarejestrowania umowy Szczęsnego, a następnie odchodzi na wypożyczenie pod koniec letniego okienka transferowego. Z kolei Joan Garcia może zostać zarejestrowany jeszcze w piątek, gdyż pozwala na to dłuższa przerwa, która czeka Ter Stegena.

Przez trzy i pół roku Inaki Pena rozegrał dla FC Barcelony 45 spotkań, w których wpuścił 64 bramki i zanotował 11 czystych kont. Razem z klubem wygrał dwa mistrzostwa, dwa Puchary i dwa Superpuchary Hiszpanii.

Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra w sobotę 16 sierpnia o godz. 19:30 na wyjeździe z Mallorcą.