Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Ależ zwrot akcji ws. Peni. Tego nikt się nie spodziewał
Inaki Pena długo w poprzednim sezonie był numerem jeden w bramce FC Barcelony po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Gdy jednak stracił miejsce na rzecz Wojciecha Szczęsnego, to wydawało się, że odejdzie z klubu. Mamy jednak połowę sierpnia, a Hiszpan pozostaje w klubie. I wiele wskazuje na to, że to nie będzie koniec jego związku z katalońskim klubem.
Fot. Kim Hong-Ji / REUTERS

Chociaż za niewiele ponad 24 godziny FC Barcelona rozpocznie grę w nowym sezonie La Ligi, to klub ciągle nie ma załatwionych spraw związanych z rejestracją zawodników. I tak - w chwili pisania tego tekstu - do gry nieuprawnieni nie są m.in. Wojciech Szczęsny, czy sprowadzeni tego lata Joan Garcia i Marcus Rashford.

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Inaki Pena może podpisać nową umowę z FC Barceloną

To sprawia, że np. w bramce FC Barcelony na ten moment wystąpić może Inaki Pena oraz mógłby to zrobić Marc-Andre ter Stegen, gdyby nie dochodził do zdrowia po operacji pleców. Chociaż kontrakt pierwszego z nich wygasa w przyszłym roku i miał odejść z klubu, to ciągle w nim pozostaje. Mało tego! Według informacji przekazanych przez Jijantes Barcelona pracuje nad przedłużeniem umowy z Peną. 

Czy to może oznaczać, że Hiszpan pozostanie w klubie, a odejdzie np. Wojciech Szczęsny, jeśli nie uda się go zarejestrować? Mimo wszystko wydaje się to mało prawdopodobne, bo zdaniem Jijantes Barcelona chce przedłużyć umowę z Hiszpanem, a następnie go wypożyczyć. 

Zobacz też: Tak porusza się kontuzjowany Lewandowski. Wszystko już jasne

Można więc sobie wyobrazić scenariusz, w którym Pena przedłuża umowę, pozostaje w klubie do czasu zarejestrowania umowy Szczęsnego, a następnie odchodzi na wypożyczenie pod koniec letniego okienka transferowego. Z kolei Joan Garcia może zostać zarejestrowany jeszcze w piątek, gdyż pozwala na to dłuższa przerwa, która czeka Ter Stegena.

Przez trzy i pół roku Inaki Pena rozegrał dla FC Barcelony 45 spotkań, w których wpuścił 64 bramki i zanotował 11 czystych kont. Razem z klubem wygrał dwa mistrzostwa, dwa Puchary i dwa Superpuchary Hiszpanii. 

Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra w sobotę 16 sierpnia o godz. 19:30 na wyjeździe z Mallorcą. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik