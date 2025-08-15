Dzień do meczu Barcelony i takie wieści ws. Szczęsnego. Kompromitacja

FC Barcelona zakończyła przygotowania do nowego sezonu La Ligi. Katalończycy mają za sobą cztery wygrane sparingi - 3:1 z Vissel Kobe, 7:3 z FC Seoul, 5:0 z Daegu FC oraz 5:0 z Como 1907. Jednocześnie Katalończycy do startu nowych rozgrywek przystąpią osłabieni, bo bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Polak nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda i ma wrócić do gry pod koniec sierpnia.

FC Barcelona prowadzi wyścig z czasem ws. rejestracji zawodników

Nim jednak FC Barcelona rozegra pierwszy mecz w nowym sezonie, to Katalończyków czeka wyścig z czasem ws. zarejestrowania zawodników w rozgrywkach La Liga. "Mundo Deportivo" wprost określa piątek jako "D-Day dla Joana Garcii i Marcusa Rashforda", nawiązującym tym samym do lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku.

Gazeta zauważyła, że po analizie raportu medycznego Marca-Andre ter Stegena, Joan Garcia powinien w piątek zostać bez problemu zarejestrowany w rozgrywkach La Liga, gdyż Niemiec będzie poza grą przez przynajmniej pięć miesięcy. Jednocześnie Barcelona ściga się z czasem, żeby zarejestrować też Rashforda, który mógłby w ataku zastąpić kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

"Klub wierzy, że uda mu się go [Rashforda - przyp. red.] zarejestrować przed pierwszym meczem, w przeciwieństwie do pozostałych zawodników, którzy również oczekują na rejestrację: Wojciecha Szczęsnego, Gerarda Martina, Roony'ego Bardghjiego i Marca Bernala" - czytamy w artykule. Tym samym polski bramkarz nie znajdzie się nawet na ławce rezerwowych przy okazji meczu z Mallorcą.

Kiedy więc Szczęsny może zostać zarejestrowany? To będzie zależało od znalezienia miejsca w budżecie płacowym, a więc kataloński klub czeka jeszcze sporo pracy w tej kwestii. Jedno jest pewne, to kolejna kompromitacja Barcelony. Jeden z największych klubów w historii od kilku lat przypomina cyrk, nie mogąc załatwić najprostszych spraw, jak rejestracja zakupionych piłkarzy.

Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra w sobotę 16 sierpnia o godz. 19:30 na wyjeździe z Mallorcą. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.