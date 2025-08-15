Tak porusza się kontuzjowany Lewandowski. Wszystko już jasne

"Robert Lewandowski poczuł dyskomfort w mięśniu dwugłowym lewego uda. Nie zagra w niedzielę o Puchar Gampera, a jego dalsza dostępność będzie oceniana na podstawie procesu rehabilitacji kolejnych badań" - taki komunikat wydała 8 sierpnia FC Barcelona. Do pierwszego meczu w sezonie zostało już niewiele czasu, a Polak próbuje wrócić do optymalnej formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją. Tak wygląda na treningu

Jak mu idzie? Pewien pogląd na tę kwestię daje film opublikowany przez kataloński "Sport" w serwisie X. Widać tam napastnika na boisku treningowym, ćwiczącego z członkami sztabu szkoleniowego. "Lewandowski trenuje na uboczu przed spotkaniem z Mallorcą. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie dostępny w (tym - red.) meczu" - czytamy w opisie.

Na nagraniu widać Polaka wymieniającego podania z trenerami, obiegającego manekiny i strzelającego na bramkę. Jego ruchy są płynne, natomiast nie da się porównać realiów treningowych z meczowymi. Zachowawcze podejście klubu jest zrozumiałe, zwłaszcza na początku sezonu, gdy gra się o mniejszą stawkę i nie ma aż takiego parcia na korzystanie z najlepszych zawodników.

Zobacz również: Ogłosili o 22:15. Reprezentant Polski ma nowy klub. "Lider"

Robert Lewandowski raczej nie zagra w pierwszym meczu FC Barcelony. Kto go zastąpi?

Jeśli Polaka zabraknie na Majorce, trener Hansi Flick będzie musiał znaleźć inne rozwiązanie w ataku. W Pucharze Gampera (5:0 z Como), ostatnim przedsezonowym sprawdzianie, na tej pozycji zagrał Marcus Rashford, który zaliczył katastrofalne pudło (miał też asystę). Inną opcją jest Ferran Torres, który w minionym sezonie godnie zastępował Lewandowskiego, ponadto nieźle wypadł na azjatyckim tournee (dwa gole w dwóch meczach).

Mecz Mallorca - FC Barcelona zostanie rozegrany w sobotę 16 sierpnia o godz. 19:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.