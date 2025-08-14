Gruchnęły wieści ws. Lewandowskiego. To musiało się tak skończyć

Tuż przed startem nowego sezonu LaLigi Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia, który sprawił, że nie wystąpił w Pucharze Gampera. Kataloński "Sport" ujawnił niedawno nowe informacje nt. stanu zdrowia polskiego napastnika. "Polski napastnik trenował dziś samotnie i realizuje konkretny plan pracy, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Zawodnik walczy z czasem, ale nie będzie podejmował żadnego ryzyka, bo ważne jest to, żeby przez cały sezon być w stu procentach gotowym" - czytamy w serwisie.

Media: Robert Lewandowski nie zagra z Mallorcą

W klubie robiono wszystko, by wygrać walkę z czasem przed pierwszą kolejką LaLigi. Przypomnijmy, że FC Barcelona gra w sobotę z Mallorcą na wyjeździe. Niestety - według informacji Mundo Deportivo - Lewandowski nie da rady zagrać w tym spotkaniu.

"Lewandowski nie trenował z resztą drużyny przez cały tydzień, a Flick nie mógł na niego liczyć również w czwartek, więc jego obecność jest niemal wykluczona" - czytamy.

Zdaniem serwisu Robert Lewandowski najprawdopodobniej zostanie w Barcelonie, kiedy jego drużyna uda się na wyjazd. Możliwe, że nie będzie sam, gdyż wciąż nie wiadomo co z Marcusem Rashfordem i Roonym Bardghjim, którzy wciąż nie zostali zarejestrowani przez problemy finansowe.

Z dobrych wieści dla FC Barcelony, w podróż na Majorkę wybiorą się Kounde i Casado, którzy - jak Lewandowski - nie trenowali w czwartek z resztą drużyny. "W ich przypadku chodziło o zarządzanie obciążeniem, więc ich obecność nie jest zagrożona" - podaje dziennik.

Barcelona może zarejestrować Joana Garcię

Na wyjazdowy mecz wybierze się także Joan Garcia, który mógł zostać zarejestrowany po zwolnieniu 80 proc. pensji przez ter Stegena. W środę wieczorem FC Barcelona opublikowała specjalny komunikat w tej sprawie.

"Klub FC Barcelona niniejszym ogłasza, że Komisja Medyczna LaLiga orzekła, że kontuzja bramkarza Marca-André ter Stegena spełnia kryteria dotyczące długotrwałych kontuzji, które są ustalone w obowiązujących przepisach" - czytamy.