Tak Rashford nazwał Lewandowskiego. Jaśniej się nie da
Marcus Rashford został sprowadzony do FC Barcelony, żeby m.in. odciążyć Roberta Lewandowskiego. Anglik być może stanie przed taką szansą już w najbliższy weekend. Zanim jednak do tego dojdzie, to został zapytany przez Gary'ego Linekera o określenie Polaka jednym słowem.
Marcus Rashford i Robert Lewandowski
Fot. REUTERS/Albert Gea, REUTERS/Kim Hong-Ji

FC Barcelona zakończyła już przygotowania do nowego sezonu La Ligi. Katalończycy mają za sobą cztery wygrane sparingi - 3:1 z Vissel Kobe, 7:3 z FC Seoul, 5:0 z Daegu FC oraz 5:0 z Como 1907. Jednocześnie Katalończycy do startu nowych rozgrywek przystąpią osłabieni, bo bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Polak nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda i ma wrócić do gry pod koniec sierpnia.

Marcus Rashford jednym słowem opisał Roberta Lewandowskiego

Jednym z kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego na pozycji napastnika jest Marcus Rashford. Anglik został tego lata wypożyczony przez FC Barcelonę z Manchesteru United. Anglik gościł ostatnio u Gary'ego Linekera, a więc swojego rodaka, który przed laty też grał w Barcelonie. Rashford miał za zadanie jednym słowem opisać poszczególnych zawodników.

- Klasa - tak określił Roberta Lewandowskiego. Dalej Pedriego określił jako "eleganckiego", a Pau Cubarsiego jako "dojrzałego"

A czy Rashford faktycznie zagra w pierwszym meczu La Ligi? Aktualnie FC Barcelona toczy walkę z czasem, żeby zarejestrować Anglika w rozgrywkach. Wiadomo już, że raczej na pewno w tym meczu na ławce nie zasiądzie Wojciech Szczęsny. Zagrać za to powinien Joan Garcia, który także tego lata dołączył do zespołu Hansiego Flicka i ma zostać następcą Marca-Andre ter Stegena.

Pierwszy mecz w nowym sezonie FC Barcelona rozegra w sobotę 16 sierpnia o godz. 19:30 na wyjeździe z Mallorcą. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

