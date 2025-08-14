Już w sobotę FC Barcelona rozpocznie walkę o obronę tytułu w La Lidze. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka zmierzy się na wyjeździe z dziesiątą drużyną ubiegłego sezonu - Mallorcą. W pojedynku tym nie zagra kontuzjowany Robert Lewandowski. FC Barcelona w trakcie letnich przygotowań zagrała cztery sparingi i wszystkie wygrała. W sumie zdobyła w nich 20 bramek, a straciła cztery.

Tak Hansi Flick potraktował kibiców FC Barcelony

Piłkarze FC Barcelony mają ostatnie treningi przed pojedynkiem z Mallorcą. Pracują też w Ciutat Esportiva Joan Gamper. Jest to kompleks sportowy FC Barcelony. Przed jednym z treningów doszło do sceny na ulicy. Kilkudziesięciu kibiców zatrzymało samochód Hansiego Flicka. Tym razem jednak 60-letni szkoleniowiec inaczej niż zwykle potraktował kibiców. Nie wysiadł do fanów, by robić sobie z nimi wspólne zdjęcia i nie rozdawał autografów. Flick spokojnie tylko ich przeprosił, mówiąc, że nie ma czasu, by do nich wysiąść.

"Hansi Flick zatrzymał się dziś przy fanach pod Ciutat Esportiva, ale przeprosił ich, ponieważ nie miał czasu, aby do nich wysiąść" - czytamy na BarcaInfo w serwisie X.

Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej.

Hansi Flick prowadził dotychczas FC Barcelonę w 60 spotkaniach. Wygrał 44 mecze, siedem zremisował i dziewięć przegrał. Niemiec zdobywał średnio 2,32 punktu na mecz. Flick już po pierwszym sezonie ma trzy trofea: La Ligę, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Początek meczu Mallorca - FC Barcelona w sobotę o godz. 19.30. Zapraszamy Państwa do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.