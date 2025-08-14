Hansi Flick zamierza sprzedać Hectora Forta. Decyzja w tej sprawie już zapadła, o czym pisze "Mundo Deportivo". Hiszpan może odejść w każdej chwili, o ile oczywiście znajdzie się odpowiednia oferta. "Sport" informował wcześniej o tym, że Fortem jest zainteresowana Mallorca, najbliższy rywal Barcelony. Chętny, by pozyskać młodego defensora, jest również beniaminek francuskiej Ligue 1 - Paris FC.

Fort nie zaimponował Flickowi

Fort to ciekawa postać - jeszcze za kadencji Xaviego zanotował imponujące wejście do zespołu. Kiedy jednak szkoleniowcem Dumy Katalonii został Flick, to Fort został odstawiony na boczny tor. Może i zaliczył więcej meczów niż za kadencji wcześniejszego trenera, ale nie uzbierał zbyt dużo minut (578).

Niemiecki trener wolał stawiać na bardziej doświadczonych graczy. Dał do zrozumienia, że nie potrzebuje już 19-letniego obrońcy, kiedy Barcelona zagrała z Como o Puchar Gampera. Katalończycy zwyciężyli 5:0, a Fort przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

Barcelona znów ma problemy

Potencjalne odejście młodego piłkarza i tak jest traktowane w Katalonii jako temat poboczny. Wciąż głośno jest o tym, że Barcelona ponownie ma problemy z rejestracją zawodników. Wciąż nie ma oficjalnej informacji, by do gry został potwierdzony Joan Garcia. Podobnie sytuacja wygląda u Wojciecha Szczęsnego i Marcusa Rashforda.

Fort, jako gracz będący częścią Barcelony od kilku lat i zarejestrowany wcześniej w rezerwach, nie ma wpływu na zasady Finansowego Fair Play. Dlatego też Duma Katalonii będzie się bardziej spieszyła ze sprzedaniem któregoś z bramkarzy.

Może to być Inaki Pena, który wyraził chęć odejścia z klubu. Jego również Flick nie widzi w kadrze na sezon 2025/26.