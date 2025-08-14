Nawet się nie zawahał. Tak nowy bramkarz Barcelony podsumował ter Stegena

FC Barcelona ma sporo pracy, jeżeli chodzi o obsadę bramki na sezon 25/26. Klub sprowadził Joana Garcię z Espanyolu za 25 mln euro, a także przedłużył kontrakt z Wojciechem Szczęsnym o dwa kolejne sezony. Barcelona liczyła na to, że pozbędzie się Marca-Andre ter Stegena, ale niemiecki bramkarz poddał się operacji kręgosłupa. Ter Stegen nie chciał podpisać raportu, który miał zostać wysłany do Komisji Medycznej LaLiga. W ten sposób Barcelona miała spore utrudnienie przy rejestracji nowych piłkarzy. Jak do sprawy ter Stegena podchodzi Garcia?

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona w końcu doczeka się nowego stadionu?! 1,5 miliarda euro

Tak Garcia wypowiedział się o ter Stegenie. "Będzie lepiej dla wszystkich"

Garcia udzielił wywiadu "Mundo Deportivo" przed rozpoczęciem nowego sezonu ligi hiszpańskiej. W nim opisał, jak wyglądało jego spotkanie z ter Stegenem. - Nie ma żadnych problemów z szatnią. Jest z nami, jest kapitanem i mam nadzieję, że kwestie między klubem a nim zostaną rozwiązane. Wygląda na to, że tak się dzieje. Jeśli się to rozwiąże, będzie lepiej dla wszystkich - powiedział.

Po chwili Garcia odniósł się do faktu, że ter Stegen nie chce podpisać raportu medycznego. - Myślę, że są tam rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli lub o których nie wiemy. W końcu nie znamy całego kontekstu. Ważne więc jest, by wszystko się rozwiązało i doszło do pomyślnego zakończenia - dodał nowy bramkarz Barcelony.

Barcelona postawiła na swoim ws. raportu ter Stegena. Joan Garcia będzie zarejestrowany

Teraz jest już jasne, że kontuzja ter Stegena potrwa dłużej, niż trzy miesiące, bo Komisja Medyczna uważa, że ten przypadek spełniał kryteria "długotrwałego urazu". Okres pauzy reprezentanta Niemiec określono na cztery miesiące. W ten sposób Barcelona może wykorzystać 40 proc. wynagrodzenia ter Stegena, by spełnić warunki do rejestracji Garcii. Tym samym Inaki Pena nie będzie musiał grać w meczu z Mallorką w pierwszej kolejce nowego sezonu.

Jednocześnie Barcelona musi znaleźć pewien sposób, by być w stanie zarejestrować Marcusa Rashforda i Wojciecha Szczęsnego w rozgrywkach. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że obaj piłkarze nie będą do dyspozycji Hansiego Flicka w pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej.

Zobacz też: Są nowe wieści ws. kontuzji Lewandowskiego. Hiszpanie ujawniają

Spotkanie Barcelony z Mallorką w pierwszej kolejce Primera Division odbędzie się w sobotę o godz. 19:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.