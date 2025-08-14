Są nowe wieści ws. kontuzji Lewandowskiego. Hiszpanie ujawniają

FC Barcelona stoi u progu nowego sezonu i wierzy w to, że będzie równie udany, co poprzedni. W rozgrywkach 2024/2025 sięgnęła po mistrzostwo, puchar i superpuchar kraju. W Lidze Mistrzów dotarła do półfinału, przegrywając z Interem Mediolan. Katalończycy kampanię 25/26 rozpoczną meczem z Mallorcą. Wiadomo, że nie zagra w nim kontuzjowany Robert Lewandowski. Media poinformowały o jego sytuacji.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. "Walczy z czasem"

"Na dwa dni przed meczem otwierającym ligę w Son Moix, Robert Lewandowski kontynuuje treningi przy linii bocznej po tym, jak doznał dyskomfortu mięśniowego w mięśniu dwugłowym lewego uda. Polski napastnik trenował dziś samotnie i realizuje konkretny plan pracy, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Zawodnik walczy z czasem, ale nie będzie podejmował żadnego ryzyka, bo ważne jest to, żeby przez cały sezon być w stu procentach gotowym" - informuje kataloński dziennik "Sport".

Według doniesień wspomnianego źródła sztab szkoleniowy Hansiego Flicka i sztab medyczny ostrożnie zarządzają siłami zawodników, którzy odczuwają zmęczenie po okresie przygotowawczym. "Sport" podkreśla, że komunikacja na linii Flick - sztab jest bardzo płynna.

Lewandowski, który rozpoczyna swój czwarty sezon w Barcelonie, po raz pierwszy nie wystąpi w meczu otwierającym sezon. W 2022 i 2023 roku jego drużyna bezbramkowo remisowała wówczas odpowiednio z Rayo Vallecano i Getafe. Przed rokiem na start ligowych zmagań Barcelona wygrała na wyjeździe z Valencią 2:1, a dwa gole w tym spotkaniu strzelił właśnie Lewandowski.