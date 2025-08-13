O 21:27 nadeszły wieści ws. ter Stegena. Barcelona już wie

FC Barcelona stoczyła niemałą wojnę z Markiem-Andre ter Stegenem. Niemiec nie trenował od początku sezonu i poddał się operacji, informując, że nie będzie dostępny trzy miesiące. To był cios skierowany w klub, bo według przepisów tylko kontuzje, które trwają co najmniej cztery miesiące kwalifikują się w kryteriach długotrwałych kontuzji, które zwalniają część płacy na rejestrację innego zawodnika.

Nadeszły wieści ws. ter Stegena

Piłkarz odmówił także podpisania dokumentów medycznych, przez co stracił opaskę kapitańską. Ostatecznie ter Stegen i klub doszli do porozumienia, co sprawiło, że Niemiec podpisał, co trzeba, a klub oddał przywrócił go do roli kapitana.

Teraz pozostało czekać na wyniki niezależnej komisji medycznej. O godz. 21:27 w środę 13 sierpnia klub opublikował komunikat w tej sprawie. "Klub FC Barcelona niniejszym ogłasza, że Komisja Medyczna LaLiga orzekła, że kontuzja bramkarza Marca-André ter Stegena spełnia kryteria dotyczące długotrwałych kontuzji ustalone w obowiązujących przepisach" - czytamy.

Tym samym Blaugrana może wykorzystać 80 proc. jego pensji. To doskonałe wieści dla m.in. Joana Garcii - następcy Niemca, który ma być pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Przez problemy finansowe FC Barcelona nie mogła go, a także Szczęsnego, Martina, Bardghjiego i Rashforda zarejestrować. Teraz się to zmieniło, co potwierdza także Duma Katalonii.

"Klub jutro (w czwartek 14 sierpnia - przyp. red.) przystąpi do natychmiastowego sformalizowania rejestracji zawodnika Joana Garcii" - czytamy.

Plan B FC Barcelony

Niedawno Hiszpańskie media informowały, że w środę doszło do nadzwyczajnego spotkania zarządu klubu, na którym ustalono "udzielenie gwarancji bankowych, które mają pokryć siedem milionów euro deficytu, wygenerowanych przez inne sekcje klubu". Dzięki temu miałyby zostać uregulowane finanse, umożliwiając rejestrację piłkarzy bez złamania zasady 1:1.

Sezon 2025/2026 LaLiga rozpoczyna się już w tym tygodniu. W ramach pierwszej kolejki Barcelona zagra wyjazdowy mecz z Majorką. To spotkanie odbędzie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 19:30 polskiego czasu.