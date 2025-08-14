Ależ to zrobił! Niesamowity gol Lewandowskiego w Barcelonie

147 spotkań, 101 goli, 21 asyst - to najważniejsze liczby Lewandowskiego w zespole "Dumy Katalonii". Wśród nich znajdziemy gole strzelone prawą nogą, lewą, głową. Zarówno trafienia przepiękne, jak i typowe dobitki, w których bardziej od stylu trafienia liczyło się ustawienie w odpowiednim miejscu i czasie.

Oczywiście zdobyte gole przełożyły się na sukcesy drużynowe w postaci wygranego Pucharu Króla, dwóch tytułów mistrza Hiszpanii czy dwóch zdobytych Superpucharach kraju. Dlatego ciekawa była zabawa w postaci wybrania tego najmniej docenianego trafienia, którą na X urządził jeden z fanów klubu. W tym celu przypomniał gola z meczu, o którym kibice Blaugrany nie chcieliby sobie przypominać.

Co za zachowanie Lewandowskiego przy golu. Wykonał wszystko perfekcyjnie

Chodzi o spotkanie w finale Superpucharu Hiszpanii z sezonu 2023/2024. Dla Barcelony cała kampania okazała się totalną porażką, a wynik tamtego meczu był jedną z gorzkich pigułek do przełknięcia, gdyż przegrała aż 1:4 z Realem Madryt. Lewandowski zdobył jednak bramkę-marzenie. Polak postanowił czekać przed polem karnym, gdy jego koledzy wprowadzili piłkę w obręb szesnastki. Kiedy futbolówka została wybita przez obronę Realu, trafiła idealnie pod nogi napastnika "Blaugrany". Ten zaś ,mając przed sobą trzech defensorów, uderzył z pierwszej piłki, nie dając żadnych szans Andrijowi Łuninowi.

Ten gol był idealnym połączeniem siły, precyzji i techniki, a na jego niekorzyść działa chyba tylko fakt, że został zdobyty w wyraźnie przegranym spotkaniu. Jednak z tego względu pasuje do miana najbardziej niedocenianej bramki Lewandowskiego w Barcelonie. "Bramka zapomniana z powodu porażki" - głosi jeden z najpopularniejszych wpisów. "To było też najbardziej bezużyteczne trafienie Lewandowskiego" - określił wyczyn Polaka kolejny kibic. "Kontekst sprawia, że nie doceniamy tego gola, to jeden z tych meczów, o których jako kibice Barcelony chcemy zapomnieć" - czytamy w kolejnym wpisie.

Niektórzy fani są jednak innego zdania. "Człowieku, to jego najlepsze trafienie w Barcy" - napisał jeden z nich. "Ten gol dał wiarę Barcelonie w meczu" - zauważył inny.

Nie brakuje też opinii fanów, którzy przypomnieli sobie tamten bądź co bądź okropny sezon Barcelony. "To, co zrobił Xavi, było czystym terroryzmem" - napisał jeden z nich, jasno wskazując winnego ówczesnego kryzysu zespołu. Choć co ciekawe, sam Robert Lewandowski bardzo ciepło wypowiada się o byłym trenerze "Blaugrany", twierdząc nawet, że bez jego pracy nie dzisiejszy zespół nie byłby tak dobry.