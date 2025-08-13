Żołnierz Flicka cisnął prawdę między oczy. Dlatego nagle odszedł z Barcelony

W poprzednim sezonie w barwach FC Barcelony błyszczeli przede wszystkim Lamine Yamal, Raphinha czy Pedri, którzy śmiało mogą być pierwszoplanowymi kandydatami do nagrody Złotej Piłki, ale całą defensywę w ryzach trzymał Inigo Martinez. 34-letni Bask stał się żołnierzem Hansiego Flicka i bezsprzecznym liderem obrony.

Nagle odszedł z Barcelony. Mówi jak jest

Kibice Barcelony bardzo doceniali postawę Martineza, dlatego z wielkim smutkiem przyjęli informacje, które napłynęły w ubiegłym tygodniu. Okazało się, że środkowy obrońca przeniesie się do saudyjskiego Al-Nassr na zasadzie transferu definitywnego i to bez kwoty odstępnego. Teraz Martinez w rozmowie z radiem Onda Vasca po raz pierwszy zabrał głos po transferze. Wyjawił powody swojej decyzji.

- Takie okazje zdarzają się rzadko i trudno byłoby odmówić. Rozmawiałem z Flickiem po powrocie z tournée. Byłem z nim szczery, bo wiedziałem, że mnie doskonale zrozumie, bo został mi rok kontraktu i mam 34 lata. Takie sytuacje zdarzają się rzadko i trudno odmówić. Flick zrozumiał to po dwóch minutach rozmowy - powiedział Inigo Martinez. - Nie chodzi o to, że zarabiałem mało, moje wynagrodzenie w Barcelonie było wysokie. Czuliśmy się dobrze, rodzina była zadowolona. Trudno podjąć taką decyzję. Kiedy widzisz ofertę, nie możesz w nią uwierzyć. Nikt nie jest przygotowany na taki kontrakt, przynajmniej ja - dodał.

Inigo Martinez w Barcelonie grał przez dwa lata. Wystąpił w 71 meczach. W ubiegłym sezonie wygrał z Barcą potrójną koronę na krajowym podwórku - La Liga, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Teraz będzie występował w Al-Nassr, gdzie zadebiutował już w minioną niedzielę w meczu towarzyskim z Almerią.