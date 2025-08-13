Szczęsny nie może grać. Są przełomowe wieści z Barcelony

Przypomnijmy, że problem z zarejestrowaniem graczy wynika z rygorystycznych przepisów finansowego fair play, których musi przestrzegać "Duma Katalonii". Ich głównym założeniem jest zasada 1:1 mówiąca w uproszczeniu, że klub nie może wydawać więcej, niż zarabia. Dlatego klub jeszcze nie zgłosił do rozgrywek pięciu piłkarzy: Joana Garcii, Marcusa Rashforda, Gerarda Martina, Roony'ego Bardghjiego i Wojciecha Szczęsnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Hiszpańskie media donoszą jednak, że w środę doszło do nadzwyczajnego spotkania zarządu klubu. Ustalono na nim udzielenie gwarancji bankowych, które mają pokryć siedem milionów euro deficytu, wygenerowanych przez inne sekcje klubu. Taka operacja ma przywrócić balans finansowy i zarejestrować piłkarzy nie łamiąc wspomnianej zasady 1:1.

Co to oznacza dla Szczęsnego?

Oczywiście sytuacja każdego ze wspomnianej piątki piłkarzy jest nieco inna, jednak taki ruch najbardziej powinien zadowalać polskiego bramkarza oraz Rashrforda. Bardghji wprawdzie jest nowym nabytkiem, ale klub na razie przewiduje go do ogrywania się w rezerwach. Martin otrzymał zielone światło na transfer, zatem potrzeba jego rejestracji nie jest palącą kwestią.

Z kolei w przypadku Garcii, Barcelona oczekuje na audyt niezależnej komisji lekarskiej, która zbada kontuzję Marca-Andre ter Stegena. Jeżeli ta ogłosi, że Niemiec będzie musiał pauzować minimum cztery miesiące, Hiszpan na specjalnych warunkach zostanie zarejestrowany.

W tej sytuacji to Polak i Anglik najbardziej liczyć muszą na zmieszczenie swoich kontraktów w zasadach finansowego fair play, więc to ich musi cieszyć ruch z zasypaniem siedmiu milionów euro deficytu.

Zwłaszcza że czas goni. Sezon 2025/2026 LaLiga rozpoczyna się już w tym tygodniu. W ramach pierwszej kolejki Barcelona zagra wyjazdowy mecz z Majorką. To spotkanie odbędzie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 19:30 polskiego czasu. W najgorszym dla Barcelony scenariuszu drużyna przystąpi do niego z Inakim Peną pomiędzy słupkami.