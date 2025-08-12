Tak Szczęsny "potraktował" Rashforda. Zero litości

Wokół FC Barcelony jest głośno w ostatnich dniach. Głównie mówi się Marcu-Andre ter Stegenie, który początkowo nie chciał przesłać do La Ligi raportu medycznego po operacji pleców. To z kolei sprawiało, że klub nie mógł zarejestrować Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego. Szefowie Barcelony odebrali ter Stegenowi opaskę kapitańską. Później topór wojenny został zakopany, bo Niemiec zmienił zdanie. Gdy to się stało, ponownie otrzymał funkcję kapitana. Jest też poboczny temat, którym żyją kibice "Dumy Katalonii".

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Rashford wejdzie w buty Lewandowskiego? Są obawy

Lekki uraz leczy Robert Lewandowski, a to oznacza, że najprawdopodobniej nie zobaczymy go w pierwszym meczu ligowym. Hansi Flick ma właściwie dwie opcje na zastępstwo - Ferrana Torresa oraz Marcusa Rashforda, który również może występować jako "dziewiątka", o ile oczywiście klub zdąży go zarejestrować przed rywalizacją z Mallorcą.

I choć Barcelona nie może narzekać na liczbę strzelanych goli w okresie przedsezonowym, to ostatni mecz z Como wlał trochę niepewności co do skuteczności Torresa i Rashforda. Podopieczni Flicka wygrali spotkanie aż 5:0, ale ewidentnie Hiszpan i Anglik mieli swoje problemy.

Katalońscy dziennikarze sugerowali, że muszą popracować nad skutecznością na treningach. I co z tego wynikło? W sieci pojawiło się krótkie nagranie.

Szczęsny nie dał taryfy ulgowej

Udostępniono filmik z treningu, gdzie Rashford otrzymał piłkę bardzo blisko bramki strzeżonej przez Szczęsnego. Wydawało się, że to musi być gol, ale Polak pokazał, że na treningu potrafi być równie czujny jak na meczach. Nowy nabytek Barcy nie wygrał pojedynku ze Szczęsnym.

"Marcus Rashford musi poprawić swoją skuteczność" - czytamy na profilu Barca Info, który udostępnił nagranie.

Początek meczu Mallorca - Barcelona w sobotę o godz. 19:30. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na stronie sport.pl.