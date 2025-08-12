Lewandowski "uderzył" w dwa wielkie kluby

Robert Lewandowski z powodu drobnego urazu najprawdopodobniej nie zagra w pierwszym ligowym meczu Barcelony z Mallorcą (16 sierpnia). Później jednak Polak ma być już gotowy do gry. Jego absencja nie zmienia faktu, że w ostatnich dniach w mediach społecznościowych kibice "stworzyli" akcję, w której chwalą "Lewego". Doszło nawet do ciekawego porównania.

Lewandowski odpowiedział krótko. Kibice zachwyceni

Na Instagramie jeden z profili kibicowskich opublikował zdjęcie uśmiechniętego Lewandowskiego z prezentacji w FC Barcelonie. "Kiedy zdajesz sobie sprawę, że ten facet uratował nas przed tym, że staniemy się kolejnym AC Milanem i Manchesterem United" - napisano.

Ten post doczekał się odpowiedzi 36-latka. Polak opublikował emotikon z roześmianą twarzą z oczami w kształcie serca. Posypały się oczywiście polubienia, ale słowa kibiców pokazują, jak "Lewy" jest mocno przez nich szanowany. Manchester United i Milan z kolei rzeczywiście prezentują zdecydowanie niższy poziom niż np. piętnaście lat temu.

Kiedy polski napastnik przychodził do "Dumy Katalonii", to zespół już trzy sezony z rzędu nie zdobywał mistrzostwa Hiszpanii. Ewidentnie ściągnięcie snajpera takiej klasy pomogło w odbudowie Barcelony i choć klub wciąż ma duże problemy finansowe, to przynajmniej pod względem sportowym spełnia oczekiwania.

Bilans Lewandowskiego w Barcelonie

"Lewy" ma już za sobą trzy sezony w Barcelonie. W tym czasie wywalczył z klubem dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz dwa Superpuchary. W swoich pierwszych rozgrywkach został królem strzelców La Ligi.

Dotychczas rozegrał w barwach "Blaugrany" polski napastnik rozegrał 147 spotkań - strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. Już zbudował swoją legendę w Barcelonie, a przecież może jeszcze bardziej ten dorobek wyśrubować.