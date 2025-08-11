Ależ wieści ws. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie!

Robert Lewandowski występuje w FC Barcelonie od 2022 roku, a jego poprzedni sezon był najlepszym, jaki rozegrał w barwach tego klubu. Polak w sierpniu skończy jednak już 37 lat, więc nic dziwnego, że hiszpańskie media nieustannie spekulują o jego przyszłości. Szczególnie że obecny kontrakt Lewego z Blaugraną dobiegnie końca w czerwcu 2026 roku. Według wielu ekspertów jego kolejnym krokiem w karierze mogłyby być przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Ważne wieści dla Lewandowskiego. To może zmienić wszystko

Jednym z klubów, który interesował się Polakiem, było Al-Hilal, a więc były pracodawca Neymara. Klub, który świetnie spisał się w Klubowych Mistrzostwach Świata, czuł, że Lewandowski mógłby nawiązać rywalizację z Cristiano Ronaldo o koronę króla strzelców Saudi Pro League. A nasz reprezentant też by coś z tego transferu miał - sięgające dziesiątek (a może setek?) milionów euro korzyści finansowe.

ZOBACZ TEŻ: Lewandowski ocalił Barcelonę od kompromitacji! To nie żart

Do Al-Hilal w niedzielę oficjalnie dołączył jednak Darwin Nunez z Liverpoolu. Według "Sportu": to zmienia perspektywę arabskiego klubu na pozyskanie Polaka. "Drzwi zamknięte dla Lewandowskiego" - czytamy w nagłówku portalu hiszpańskiej gazety.

"W ostatnich tygodniach, arabskie media podkreślały, że Al-Hilal ma Roberta Lewandowskiego na radarze, szczególnie w kontekście lata 2026, kiedy jego kontrakt z Blaugraną dobiegnie końca. W Arabii mówiło się nawet, że zespół z Rijad może spróbować przechwycić Polaka jeszcze w tym roku, ale to nie spotkało się z chęcią samego zawodnika. [...] Zatrudnienie Nuneza, jeśli nie dojdzie do niespodzianki, wyłącza jednak możliwość, żeby klub z Arabii ruszył po Lewandowskiego w najbliższej przyszłości" - czytamy na stronie "Sportu".

Katalońska gazeta podkreśla też, że obecnym pragnieniem Lewandowskiego jest dalsza gra dla Barcelony. Sam klub też nie ma przekreślać niczego w kontekście przyszłości napastnika. "Również według Blaugrany wszystko jest możliwe. Zależnie od tego, jak potoczy się nadchodzący sezon i jak wyglądać będzie rynek transferowy, jeśli chodzi o zawodników grających na dziewiątce. Jest możliwe, że Barca zaoferuje Polakowi kolejny rok kontraktu, choć wszystko zależy od jego postawy na boisku" - podsumowuje "Sport".