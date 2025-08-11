Wystarczył jeden gest. Lewandowski hitem internetu. "Jak 8-latek"

Robert Lewandowski prezentuje przyzwoitą formę. W okresie przygotowawczym do kolejnego sezonu zdobył dwie bramki, a także asystę. W meczu o Puchar Gampera jednak nie wystąpił. Powód? Kontuzja mięśnia dwugłowego lewego uda, która najpewniej wykluczy go z gry na około trzy tygodnie. Mimo wszystko humor mu dopisuje, co najlepiej było widać w niedzielny wieczór.

Robert Lewandowski "zabawił się" w Ronalda Araujo. "Najbardziej komiczny ze wszystkich"

Już podczas prezentacji kadry FC Barcelony przed finałem z Como 1907 (5:0) Lewandowski zażartował z Lamine'a Yamala. A na tym nie skończył. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Polak zażartował też z innego piłkarza katalońskiej drużyny. Ba, z jednego z kapitanów.

Jego "ofiarą" padł Ronald Araujo. Co takiego zrobił Lewandowski? Gdy piłkarze Barcelony opuszczali murawę, 36-latek postanowił przedrzeźnić Urugwajczyka. Dostrzegł Araujo z lewej strony, wybiegł nieco do przodu, tak, by stoper go zauważył i zaczął... naśladować jego chód. Zrobił to dość specyficznie. Rozstawił nieco szerzej ręce i bujał się delikatnie na boki. "Kochamy takiego Lewandowskiego", "Jest najbardziej komiczny ze wszystkich. Uwielbiam jego poczucie humoru", "Zachowuje się jak 8-latek" - żartowali internauci.

Start sezonu bez Lewandowskiego?

To nie pierwszy raz, kiedy Polak przedrzeźnia kolegów z szatni czy też z nich dowcipkuje. Takich sytuacji było mnóstwo również podczas tournee po Azji. Filmiki szybko trafiały do sieci. Lewandowski będzie musiał jeszcze chwile odpocząć, za to jego drużyna już w najbliższych dniach rozpocznie sezon, najpewniej bez niego. W sobotę 16 sierpnia Barcelona zainauguruje rozgrywki La Liga od starcia z RCD Mallorca. Katalończycy będą bronić tytułu. W poprzedniej kampanii Lewandowski rozminął się z tytułem króla strzelców, choć przez większość sezonu prowadził w klasyfikacji - nagrodę zgarnął Kylian Mbappe z Realu Madryt. Jak będzie tym razem?