Piszą o sensacyjnym transferze Lewandowskiego. 53 mln euro i wszystko jasne

Rozpoczynający się w przyszłym tygodniu sezon będzie ostatnim, w którym obowiązywać będzie kontrakt Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość polskiego zawodnika. Jeśli chodzi o Barcelonę, to wszystko zależeć będzie od jego formy.

Katalończycy nie wykluczyli przedłużenia umowy z Polakiem o kolejny rok, jednak na razie poczekają z decyzją, by zobaczyć, jak ułoży się sezon. Poza tym Lewandowski 21 sierpnia skończy już 37 lat i faktem jest, że mimo doskonałej formy fizycznej, ma coraz częstsze problemy z urazami mięśniowymi.

Co jeśli Barcelona nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu z Lewandowskim? W ostatnich miesiącach napastnik łączony był z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, gdzie miałby zarobić wielkie pieniądze na zakończenie wspaniałej kariery.

Media łączyły nawet Lewandowskiego z przenosinami do Al-Hilal jeszcze tego lata, jednak Polak nie miał zamiaru opuszczać Barcelony. Napastnik nie chciał w ogóle słyszeć o transferze i skupiał się jedynie na wypełnieniu umowy z Katalończykami.

"To zamyka Lewandowskiemu drzwi"

Jak się okazuje, tegoroczna decyzja Lewandowskiego może mieć wpływ na jego przyszłość. Al-Hilal już tego lata pozyskało bowiem Darwina Nuneza z Liverpoolu, płacąc za niego 53 mln euro oraz kolejne 12 mln w bonusach. Sam zawodnik ma zarabiać aż 20 mln euro za sezon.

Jak poinformował kataloński "Sport", to oznacza, że Lewandowski najpewniej nie trafi do klubu, z którym łączony był w ostatnich miesiącach. "Al-Hilal miało go na radarze, zwłaszcza że za rok kończy mu się kontrakt. Klub chciał nawet podjąć rozmowy w tym roku, ale nie spotkał się z zainteresowaniem Lewandowskiego" - czytamy.

Ostatecznie Saudyjczycy już teraz sprowadzili Nuneza, który ma być liderem ich ataku przez co najmniej trzy lata, bo tyle obowiązywać będzie jego umowa. "To zamyka Lewandowskiemu drzwi do drużyny Simone Inzaghiego" - czytamy w tekście.

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 r. z Bayernu Monachium. W katalońskim klubie rozegrał już 147 meczów, w których strzelił 101 goli i miał 20 asyst.