Media: Flick osobiście wskazał Barcelonie, kogo kupić na miejsce Lewandowskiego

Kontuzja mięśniowa sprawiła, że Robert Lewandowski nie zacznie sezonu 2025/26 z Barceloną. Napastnik reprezentacji Polski nie zagra w niedzielnym meczu o Puchar Gampera z Como, na pewno nie wystąpi też w przyszłotygodniowym spotkaniu z Mallorcą w 1. kolejce La Liga.

Nie wiadomo, czy uraz nie wykluczy też Lewandowskiego z najbliższych meczów reprezentacji Polski. 4 września drużyna Jana Urbana zagra na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później podejmie Finlandię w kluczowych meczach kwalifikacji do mistrzostw świata.

Coraz częstsze urazy mięśniowe Lewandowskiego sprawiły, że w Barcelonie zadbano o ewentualnych zastępców dla polskiego napastnika. W poprzednim sezonie z tej roli dobrze wywiązywał się Ferran Torres, teraz w ataku będzie mógł też zagrać sprowadzony z Manchesteru United Marcus Rashford. Ale jak poinformowały hiszpańskie media, to wcale nie musi być koniec.

Woltemade dołączy do Barcelony?

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Hansi Flick wskazał już idealnego następcę Lewandowskiego. Niemiec miał polecić w klubie swojego rodaka - Nicka Woltemade. To 23-letni napastnik VfB Stuttgart, który robi furorę w ostatnich miesiącach.

Jeszcze w sezonie 2023/24 Woltemade zdobył raptem dwie bramki. W poprzednich rozgrywkach Niemiec strzelił już 17 goli w 33 występach, czym przykuł uwagę największych klubów Europy. Zawodnikiem zainteresował się też Julian Nagelsmann, który dał mu szansę debiutu w reprezentacji Niemiec w czerwcowych meczach Ligi Narodów z Portugalią (1:2) i Francją (0:2).

W tym okienku transferowym o Woltemade pytał już Bayern Monachium. Bawarczyków miała odstraszyć jednak cena, ponieważ VfB Stuttgart oczekuje za swoją gwiazdę aż 70 mln euro. Tę sytuację może wykorzystać Barcelona.

Oczywiście ze względów finansowych transfer byłby trudny do przeprowadzenia w tym roku. Katalończycy mają jednak widzieć w Woltemade długofalową inwestycję, dlatego nie wykluczają kolejnych finansowych kombinacji przy transferze już teraz.

Zdaniem hiszpańskich mediów w Barcelonie panuje przekonanie, że najlepszą drogą rozwoju dla Woltemade byłby jeden sezon spędzony przy Lewandowskim, by w kolejnym mógł już przejąć rolę napastnika numer jeden, kiedy Polaka najpewniej nie będzie już w klubie.