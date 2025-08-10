Tak ma zagrać dziś Barcelona bez Lewandowskiego. Wiadomo, co ze Szczęsnym

Barcelona chce kultywować pamięć i zachowywać tradycje. Także te związane z wyjątkowymi postaciami. Od 1966 roku klub organizuje mecz o Trofeum Joana Gampera. Szwajcarski pionier był jednym ze współzałożycieli klubu. Tegoroczne spotkanie na Estadi Joan Cruyff odbędzie się w niedzielę 10 sierpnia, a rywalem Katalończyków będzie włoskie Como. W meczu na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Oto skład Barcelony. To on zastąpi Lewandowskiego

Cztery największe hiszpańskie dzienniki w niedzielny poranek podzieliły się swoimi przewidywaniami. Zarówno katalońskie "Mundo Deportivo" i "Sport", a także madryckie "AS" i "Marca" zgodnie uważają, że w bramce zobaczymy Joana Garcię. To on powinien być też numerem jeden FC Barcelony w tym sezonie. Wojciech Szczęsny będzie się musiał zadowolić rolę rezerwowego.

Najmniej wątpliwości z pozostałych formacji wzbudza obrona. Pozycje Julesa Kounde, Alejandro Balde i Pau Cubarsiego zdają się być niezagrożone. "AS" podaje, że z tym ostatnim na środku defensywy z Como zagra Andreas Christensen, a pozostałe dzienniki w roli drugiego stopera widzą Ronalda Araujo.

Tradycyjnie najciekawiej jest w środku pola. Awizowanych do gry Pedriego i Gaviego przedstawia każda z gazet. Trzy z nich - poza "Mundo Deportivo" przewidują, że tercet środka pola uzupełni Frenkie de Jong. Ten dziennik uważa jednak, że Hansi Flick da szansę Ferminowi Lopezowi.

Wszystkie źródła wskazują na Yamala i Raphinhę jako nienaruszalną część ataku. Co ciekawe "Marca" i "Sport" uważają, że Brazylijczyk z Como zagra na pozycji środkowego napastnika, a jego miejsce na lewej stronie zajmie wypożyczony z Manchesteru United Marcus Rashford. "Mundo Deportivo" i "AS" na szpicy widzą zaś Ferrana Torresa.

Czas pokaże, jak zaprezentuje się Barcelona pod nieobecność Lewandowskiego. To ostatni test przed ligą, która rusza już za tydzień. Pierwszym rywalem Katalończyków będzie Mallorca. Mecz zaplanowano na sobotę 16 sierpnia o 19:30.

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Como:

"Mundo Deportivo": Joan Garcia (gk) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Fermin - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Joan Garcia (gk) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Pedri, Fermin - Yamal, Ferran Torres, Raphinha "Sport": Joan Garcia (gk) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Gavi - Yamal, Raphinha, Rashford

Joan Garcia (gk) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Gavi - Yamal, Raphinha, Rashford "AS": Joan Garcia (gk) - Kounde, Cubarsi, Christensen, Balde - de Jong, Gavi, Pedri - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Joan Garcia (gk) - Kounde, Cubarsi, Christensen, Balde - de Jong, Gavi, Pedri - Yamal, Ferran Torres, Raphinha "Marca": Joan Garcia (gk) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Gavi - Yamal, Raphinha, Rashford

A jak wyglądał ubiegłoroczny Puchar Gampera? Redakcja Sport.pl zameldowała się na miejscu. Poniżej fragment reportażu z tamtego spotkania:

- Tam w ogóle padł gol? Jak to się stało? - pytała mnie siedząca obok kibicka, która wraz z mężem od 20 lat chodzi na mecze Barcelony. Wielu fanów nie widziało momentu, w którym po strzale Lamine'a Camary piłka wpadła do bramki Marca Andre ter Stegena. Nie ma co się dziwić - w meczu Barcelony z AS Monaco najważniejsze działo się wtedy poza boiskiem. Wszystkie oczy zwrócone były na największą gwiazdę klubu. I nie chodziło bynajmniej o Roberta Lewandowskiego.