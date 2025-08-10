Gwiazdor odszedł z Barcelony. Tak "pożegnał" go Lewandowski

Inigo Martinez niespodziewanie opuścił FC Barcelonę po tym, jak stał się jej kluczowym zawodnikiem - wygryzł ze składu Ronalda Araujo i tworzył monolit z Pau Cubarsim. Mówiło się nawet, że przedłuży kontrakt z "Dumą Katalonii", ale dostał ofertę z Al-Nassr. Saudyjczycy nie zapłacą nic za ten transfer, gdyż - według doniesień hiszpańskich mediów - defensor miał specjalną klauzulę w kontrakcie, która pozwalała mu odejść za darmo, kiedy otrzyma ofertę z zagranicy.

Inigo Martinez nagrał film dla kolegów z Barcelony

Teraz Bask wysłał wiadomość dla swoich kolegów z drużyny. Zamieścił w serwisie X specjalne nagranie, na którym widać jego najlepsze akcje oraz miłe słowa, skierowane do kolegów. Kataloński sport spisał wszystkie słowa Martineza. "Dziękuję" - zaczął.

"Dziś żegnam się z tym klubem, który naznaczył moje życie. Gra tutaj była dla mnie zaszczytem i odpowiedzialnością, którą podejmowałem każdego dnia z dumą i zaangażowaniem. Od pierwszego do ostatniego dnia ubieranie tej koszulki było przywilejem" - dodał.

"Dziękuję trenerom, którzy mi zaufali, sztabowi za ich cichą, ale niezbędną pracę i kolegom z drużyny, którzy stali się rodziną. Chcę również podziękować kibicom za ich bezwarunkową miłość i miastu Barcelonie, które było moim domem i domem moich bliskich. Mam nadzieję, że sprostałem wymaganiom na boisku i poza nim. Odchodzę z pełnym sercem, wiedząc, że Barca zawsze będzie częścią mnie. Visca el Barca y Visca Catalunya" - zakończył.

Piłkarze Barcelony zareagowali na wieści o odejściu Martineza. Co z Lewandowskim?

Katalońscy dziennikarze zebrali także wpisy kolegów Inigo Martineza z social mediów. "Dziękuję za wszystko, mój kapitanie" - napisał Lamine Yamal. "Bardzo dziękuję za wszystko i za to, jakim jesteś wyjątkowym człowiekiem" - dodał Raphinha. "LIDER na boisku i poza nim" - komentował Araujo.

"Będzie mi cię brakowało, mój wojowniku" - napisał Gavi. Z kolei Pau Cubarsi wyznał: "Powodzenia, kapitanie, to była przyjemność". Nie doczekaliśmy się natomiast póki co żadnego komentarza od Roberta Lewandowskiego, choć grał z Martinezem przez dwa lata.