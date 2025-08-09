O 20:40 Barcelona wydała komunikat, po którym kibice nie będą zadowoleni

FC Barcelona zaraz zacznie nowy sezon. W klubie panuje pewien chaos związany m.in. z rejestracjami zawodników (nieuprawnieni są m.in. Joan Garcia i Wojciech Szczęsny), a okazuje się, że drużyna traci kluczowego zawodnika.

FC Barcelona ogłasza odejście piłkarza. "Życzymy mu wszystkiego najlepszego"

"Inigo Martinez opuszcza FC Barcelonę. Chcielibyśmy szczerze podziękować mu za profesjonalizm, wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie w ciągu dwóch sezonów, w których grał w koszulce Blaugrany" - przekazano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu o godz. 20:40.

"Życzymy mu wszystkiego najlepszego i sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękujemy za wszystko, Inigo" - dodano. Nie podano nazwy kolejnego zespołu obrońcy, aczkolwiek nieoficjalne doniesienia wskazują na Al-Nassr, gdzie występuje Cristiano Ronaldo.

Inigo Martinez odchodzi z FC Barcelony. Hansi Flick będzie niepocieszony

Odejście doświadczonego obrońcy to bolesny cios dla katalońskiej drużyny. W minionym sezonie był on fundamentalną postacią - jeśli był zdrowy i nie pauzował za kartki, to Hansi Flick niemal zawsze na niego stawiał. Tylko siedmiokrotnie posadził go na ławce rezerwowych, ale zwykle były to mniej istotne mecze. Na te ważniejsze Hiszpan miał być wypoczęty i tam dyrygować linią obrony, co wychodziło mu naprawdę dobrze. Miał nawet przedłużyć wygasający z końcem czerwca 2026 r. kontrakt, lecz wyszło inaczej.

Odejście Inigo Martineza jest o tyle problematyczne, że latem Barcelona nie sprowadziła żadnego stopera. Być może jeszcze to zrobi, ale jeśli nie, to Hansi Flick będzie częściej stawiał na Erica Garcię, który ostatnio grał głównie na boku obrony, czy Andreasa Christensena, jeszcze niedawno był wypychany z klubu. Do dyspozycji Niemca są też Pau Cubarsi i Ronald Araujo.

Zatem trener tuż przed startem sezonu musi głowić się, jak zastąpić dotychczasowego lidera. O tym, co z tego wyjdzie, przekonamy się 16 sierpnia, gdy FC Barcelona zagra z Mallorcą w La Lidze.