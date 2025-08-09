Szczęsny nie może grać, a tu takie wieści ws. Peni!

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Marcus Rashford, Gerard Martin - m.in. ci piłkarze wciąż nie są zgłoszeni przez FC Barcelonę do rozgrywek La Ligi. Klub z Katalonii podobnie jak w poprzednich latach, znów ma problem z rejestracją piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Wojciech Szczęsny nie może grać, a tu takie wieści ws. Inakiego Peni

Wydaje się, że marne szanse na grę w sezonie 2025/2026 w FC Barcelonie ma Inaki Pena. Hiszpan w tym momencie przegrywa rywalizację zarówno z Garcią, jak i ze Szczęsnym. Nowe informacje w sprawie przyszłości Peni przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Nicolo Schira.

"Como prowadzi rozmowy z Barceloną w sprawie podpisania kontraktu z bramkarzem Peną. Zaproponowano mu kontrakt do 2028 roku" - napisał Schira w serwisie X.

Pena w sezonie 2024/2025 zagrał w 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, wpuścił 25 bramek, a siedem razy zachował czyste konto. 26-letni bramkarz na początku sezonu, po kontuzji ter Stegena, był numer jeden. W styczniu tego roku, po przyjściu Wojciecha Szczęsnego, stracił jednak miejsce w podstawowym składzie.

W sumie Pena dla FC Barcelony wystąpił 45 razy, wpuścił 64 gole i jedenaście razy miał czyste konto.

Zobacz także: Reprezentant Polski błysnął za granicą. Wysyła sygnał do Urbana

Jeśli Hiszpan teraz trafi do Como, to tam o miejsce w składzie będzie rywalizować z numerem jeden z ubiegłego sezonu - Francuzem Jeanem Butezem. W składzie są też 18-letni Brazylijczyk Menke Henrique i doświadczony, 35-letni Włoch Mauro Vigorito.

Como w sezonie 2024/2025 zajęło 10. miejsce w Serie A (49 punktów w 38 spotkaniach).