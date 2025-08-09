A jednak! To on zastąpi Lewandowskiego w Barcelonie

To już pewne. W sobotę przed południem okazało się, że niestety dla polskich kibiców i FC Barcelony Robert Lewandowski z powodu kontuzji mięśniowej nogi nie będzie mógł grać przez kilka tygodni. Oznacza to, że prawdopodobnie opuści trzy albo nawet cztery mecze ligowe FC Barcelony.
W poprzednim sezonie, gry brakowało Lewandowskiego, w środku ataku grał Ferran Torres. W tegorocznej letniej przerwie do klubu dołączył jednak Marcus Rashford, który jest nominalnym lewoskrzydłowym, ale dobrze czuje się też w roli "9". Według hiszpańskiego dziennika "AS" to jednak Ferran Torres będzie podstawowym napastnikiem FC Barcelony w pierwszych meczach tego sezonu.
"Teoretycznie Flick w finale Pucharu Gampera wystawi rozpoznawalną jedenastkę, która kilka dni później, w Mallorce, mogłaby znaleźć się w wyjściowym składzie. Bez kontuzjowanego Lewandowskiego to Ferran Torres powinien grać w środku ataku, choć ostatnio narzekał na drobny uraz" - pisze "AS.
Dziennikarze też podkreślają, że innym kandydatem jest Marcus Rashford.
"Widzieliśmy też Rashforda grającego na pozycji numer 9 w ostatnim meczu w Daegu z powodu nieobecności Ferrana Torresa z powodu przeciążenia. Początkowo dział sportowy rozważał występy Rashforda jako skrzydłowego, ale okoliczności mogą zmusić go do gry również na pozycji napastnika" - dodaje "AS".
FC Barcelona sezon 2025/2026 rozpocznie od wyjazdowego starcia z Mallorcą. Pojedynek rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o godz. 19.30.
