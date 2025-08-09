A jednak! To on zastąpi Lewandowskiego w Barcelonie

To już pewne. W sobotę przed południem okazało się, że niestety dla polskich kibiców i FC Barcelony Robert Lewandowski z powodu kontuzji mięśniowej nogi nie będzie mógł grać przez kilka tygodni. Oznacza to, że prawdopodobnie opuści trzy albo nawet cztery mecze ligowe FC Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Kto za Roberta Lewandowskiego w ataku. Hiszpanie już wiedzą

W poprzednim sezonie, gry brakowało Lewandowskiego, w środku ataku grał Ferran Torres. W tegorocznej letniej przerwie do klubu dołączył jednak Marcus Rashford, który jest nominalnym lewoskrzydłowym, ale dobrze czuje się też w roli "9". Według hiszpańskiego dziennika "AS" to jednak Ferran Torres będzie podstawowym napastnikiem FC Barcelony w pierwszych meczach tego sezonu.

"Teoretycznie Flick w finale Pucharu Gampera wystawi rozpoznawalną jedenastkę, która kilka dni później, w Mallorce, mogłaby znaleźć się w wyjściowym składzie. Bez kontuzjowanego Lewandowskiego to Ferran Torres powinien grać w środku ataku, choć ostatnio narzekał na drobny uraz" - pisze "AS.

Dziennikarze też podkreślają, że innym kandydatem jest Marcus Rashford.

"Widzieliśmy też Rashforda grającego na pozycji numer 9 w ostatnim meczu w Daegu z powodu nieobecności Ferrana Torresa z powodu przeciążenia. Początkowo dział sportowy rozważał występy Rashforda jako skrzydłowego, ale okoliczności mogą zmusić go do gry również na pozycji napastnika" - dodaje "AS".

Zobacz: Chciał trenować reprezentację Polski. Teraz przegrywa mecz za meczem

FC Barcelona sezon 2025/2026 rozpocznie od wyjazdowego starcia z Mallorcą. Pojedynek rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o godz. 19.30.

Zapraszamy Państwa od relacji na żywo z wszystkich spotkań FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.