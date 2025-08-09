Fatalne wieści ws. zdrowia Lewandowskiego! Tyle ma pauzować

Fani FC Barcelony nie dostali w ostatnich dniach dobrych wieści. Najpierw poinformowano, że klub opuści podstawowy środkowy obrońca Inigo Martinez. Potem klub poinformował, że Robert Lewandowski doznał kontuzji. - Lewandowski poczuł dyskomfort w mięśniu dwugłowym lewego uda. Nie zagra w niedzielę o Puchar Gampera, a jego dalsza dostępność będzie oceniana na podstawie procesu rehabilitacji kolejnych badań - m.in. napisał klub.

Wiadomo już ile nie zagra Robert Lewandowski

Teraz wiadomo już, jak długa przerwa czeka Roberta Lewandowskiego. Poinformował o tym dziennikarz Javi Miguel.

"Robert Lewandowski będzie pauzować przez kilka tygodni. Nie jest wykluczone, że wróci dopiero po przerwie na mecze reprezentacji" - czytamy w serwisie X.

Polacy swoje spotkania zagrają dopiero na początek września. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4 września), a trzy dni później u siebie z Finlandią.

Ile zatem meczów FC Barcelony opuści Lewandowski? Mistrzowie Hiszpanii do połowy września zagrają cztery spotkania ligowe: 16 sierpnia na wyjeździe z Mallorcą, 23 sierpnia w Levante i 31 sierpnia z Rayo Vallecano. 14 września FC Barcelona podejmie Valencię. Wydaje się, że dopiero na ten mecz wróci Lewandowski.

Pod nieobecność Lewandowskiego więcej szans gry w środku ataku dostanie zapewne Ferran Torres. Inną opcją jest gra na tej pozycji sprowadzonego z Manchesteru United - Anglika Marcusa Rashforda. Ten 23-letni piłkarz najlepiej czuje się na lewej skrzydle, ale w środku ataku też potrafi pokazać się z bardzo dobrej strony.

