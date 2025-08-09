Powrót na stronę główną
Fatalne wieści ws. zdrowia Lewandowskiego! Tyle ma pauzować
Fatalna wiadomość dla kibiców FC Barcelony. Wiadomo już, jak długa przerwa czeka znakomitego napastnika, reprezentanta Polski Roberta Lewandowskiego.
Fot. REUTERS/Albert Gea

Fani FC Barcelony nie dostali w ostatnich dniach dobrych wieści. Najpierw poinformowano, że klub opuści podstawowy środkowy obrońca Inigo Martinez. Potem klub poinformował, że Robert Lewandowski doznał kontuzji. - Lewandowski poczuł dyskomfort w mięśniu dwugłowym lewego uda. Nie zagra w niedzielę o Puchar Gampera, a jego dalsza dostępność będzie oceniana na podstawie procesu rehabilitacji kolejnych badań - m.in. napisał klub.

Wiadomo już ile nie zagra Robert Lewandowski

Teraz wiadomo już, jak długa przerwa czeka Roberta Lewandowskiego. Poinformował o tym dziennikarz Javi Miguel.  

"Robert Lewandowski będzie pauzować przez kilka tygodni. Nie jest wykluczone, że wróci dopiero po przerwie na mecze reprezentacji" - czytamy w serwisie X. 

Polacy swoje spotkania zagrają dopiero na początek września. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4 września), a trzy dni później u siebie z Finlandią. 

Ile zatem meczów FC Barcelony opuści Lewandowski? Mistrzowie Hiszpanii do połowy września zagrają cztery spotkania ligowe: 16 sierpnia na wyjeździe z Mallorcą, 23 sierpnia w Levante i 31 sierpnia z Rayo Vallecano. 14 września FC Barcelona podejmie Valencię. Wydaje się, że dopiero na ten mecz wróci Lewandowski. 

Pod nieobecność Lewandowskiego więcej szans gry w środku ataku dostanie zapewne Ferran Torres. Inną opcją jest gra na tej pozycji sprowadzonego z Manchesteru United - Anglika Marcusa Rashforda. Ten 23-letni piłkarz najlepiej czuje się na lewej skrzydle, ale w środku ataku też potrafi pokazać się z bardzo dobrej strony. 

