Nagły zwrot w Barcelonie! A był już na wylocie

FC Barcelona sprowadziła w letnim okienku transferowym trzech piłkarzy. Joana Garcię, Roony'ego Bardghjiego oraz Marcusa Rashforda. W związku z tym, że w międzyczasie klub nie stracił żadnego ważnego zawodnika, kibice oceniali jego działania na rynku dość pozytywnie. To zmieniło się jednak wraz z wieściami o Martinezie. Środkowy obrońca ma podpisać lukratywną umowę z Al-Nassr, mimo tego, że jeszcze w poprzednim sezonie był kluczowym graczem dla Hansiego Flicka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Zawirowania w Barcelonie. To on zastąpi Martineza?

Szalę goryczy według niektórych kibiców Barcy przelewa fakt, że Martinez ma rozwiązać kontrakt z klubem i odejść za darmo. Choć przecież Al-Nassr prawdopodobnie nie miałoby nic przeciwko, żeby zapłacić za transfer 34-latka choć niewielką kwotę. Władze Blaugrany mają jednak już w głowie inne zmartwienia. To znaczy - kto zamiast Martineza będzie brylował na środku obrony?

ZOBACZ TEŻ: Szambo wybiło po karze dla Lewandowskiego. "Oszuści"

Faworytami do gry w pierwszym składzie są Pau Cubarsi oraz Ronald Araujo, ale urosły też notowania Andreasa Christensena. Czyli zawodnika, który w styczniu był blisko odejścia do Brentford FC. Jak donosi kataloński "Sport": Barca może teraz nawet przedłużyć kontrakt z Duńczykiem.

"Christensen zawsze chciał zostać w Barcelonie do końca kontraktu, a teraz nic w kontekście jego przyszłości nie jest wykluczone. To zawodnik, który miał zaufanie sztabu szkoleniowego, nawet kiedy był po kontuzjach. W tym sezonie będzie grał sporo w ekipie Flicka. [...] Barca poważnie myśli nad przedłużeniem z nim umowy, dzięki czemu nie opuści klubu za darmo, a może nawet zostanie w nim na dłużej" - czytamy na portalu hiszpańskiej gazety.

"Sport" podkreśla również oddanie Christensena do klubowych barw. 29-latek miał odrzucić w okresie letnim lukratywne oferty - w przeciwieństwie do Martineza. "Duński piłkarz nie chciał słuchać żadnych propozycji transferu tego lata, mimo zainteresowania z Arabii Saudyjskiej oraz Premier League. On zawsze podkreślał, że może być ważną częścią Blaugrany, przez co zakomunikował po zakończeniu poprzedniego sezonu, że chce w niej zostać niezależnie od wszystkiego. Co więcej, Flick chętnie korzystał z niego w trakcie sparingów, a Christensen dawał dobre występy" - podsumowują Hiszpanie.

Andreas Christensen profesjonalną karierę rozpoczął w barwach Chelsea. W 2022 roku opuścił ten zespół na rzecz FC Barcelony. W hiszpańskim gigancie miał lepsze, ale też gorsze momenty z tego względu, że wielokrotnie doznawał kontuzji.