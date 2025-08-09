Niebywałe, co zrobił Lewandowski. "Trzeba zacząć o tym mówić"

Robert Lewandowski przygotowuje się do swojego czwartego sezonu w barwach FC Barcelony. Sezon 2024/2025 miał bardzo udany, bo w 52 spotkaniach zdobył 42 bramki i miał trzy asysty. W dodatku mógł świętować zdobycie z FC Barceloną tytułu w La Lidze, wygraną w Pucharze Króla oraz w Superpucharze Hiszpanii. Wciąż nie wiadomo, czy 36-letni napastnik przedłuży umowę i zostanie w Barcelonie też na sezon 2026/2027.

Ale im nastrzelał! Niebywałe, co zrobił Robert Lewandowski

Już po raz kolejnych w mediach społecznościowych w ostatnich tygodniach pisze się o imponujących statystykach strzeleckich Roberta Lewandowskiego. Teraz popularny w serwisie X influencer Joshua Ubeku napisał: "Musimy zacząć rozmawiać o Lewandowskim!". Przytoczył też aktualne zestawienie zawodników z największą ilością bramek na całym świecie. Lewandowski z 712 golami zajmuje trzecie miejsce. Więcej trafień mają tylko dwie legendy piłki nożnej: Argentyńczyk Leo Messi (874) oraz Cristiano Ronaldo (938).

Pod postem Ubeki jest mnóstwo pochwalnych komentarzy pod adresem Lewandowskiego.

"Wow, Robert Lewandowski to bestia w strzelaniu bramek", "Maszyna do zdobywania goli. Czy powinniśmy powiedzieć, że był po prostu niedoceniany przez całą swoją karierę?", "Bardzo mnie boli, że nigdy nie udało mu się wygrać Złotej Piłki", "Był najlepszy w swoim pokoleniu, nawet lepszy od Suareza", "Lewandowski może być obecnie najbardziej niedocenianym napastnikiem w światowej piłce nożnej", "Lewandowski zawsze imponował niesamowitą skutecznością. Czy to grał w Niemczech, czy teraz w Barcelonie. Szkoda, że jego reprezentacja nie jest mocniejsza" - to jedne z komentarzy.

Lewandowski w sumie w FC Barcelonie zagrał 147 spotkań, zdobył 101 bramek i miał 20 asyst. Więcej trafień miał w Borussii Dortmund (103 w 187 meczach) i Bayernie Monachium (344 w 375 spotkaniach).

FC Barcelona La Ligę rozpocznie 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego meczu z dziesiątą drużyną ubiegłego sezonu - Mallorcą. Wątpliwe, by w tym starciu zagrał Lewandowski, bo jest kontuzjowany.

Zapraszamy Państwa na relacje na żywo z wszystkich meczów FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.