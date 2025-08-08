Media: Alarm ws. Lewandowskiego i kadry. Oto co powiedział lekarz

Robert Lewandowski niedawno wrócił z tournee w Azji, gdzie FC Barcelona rozegrała trzy mecze - z Vissel Kobe (3:1), FC Seoul (7:3) i Daegu (5:0). Polak strzelił w tych meczach dwa gole. Zawodnik kontynuował dalsze przygotowania do sezonu, a nagle kataloński klub przekazał w jego sprawie złe wieści. Okazało się, że napastnik doznał kontuzji mięśnia dwugłowego lewego uda i na pewno nie zagra w spotkaniu z Como.

Lewandowski nie zagra w meczach reprezentacji Polski?

Portal WP SportoweFakty zwrócił uwagę, że to nie pierwszy tego typu uraz Lewandowskiego w ostatnim czasie. Polak nabawił się takiej samej kontuzji pod koniec zeszłego sezonu i pauzował wówczas 17 dni. Jeśli teraz jego przerwa w grze będzie trwała mniej więcej tyle samo, to napastnik na pewno przegapi trzy pierwsze mecze FC Barcelony w La Lidze. Ponadto pod dużym znakiem zapytania będą stały także jego występy we wrześniowych spotkaniach reprezentacji Polski.

- Nawet przy najbardziej optymistycznym wariancie, przy szybko postępującej regeneracji, która u Lewandowskiego jest możliwa, bo wiemy, jak dba o siebie i jak jego organizm funkcjonuje, minimalny czas na regenerację mięśnia do stu procent wynosi ok. trzy tygodnie - powiedział doktor Krzysztof Jamka w rozmowie ze wspomnianym źródłem w maju. Obecnie nie wiadomo jeszcze jednak, jak długo będzie pauzował Lewandowski.

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana najbliższy mecz rozegra 4 września. Tego dnia zmierzy się z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata. Później 7 września czekać ją będzie starcie kolejne starcie w walce o mundial, tym razem z Finlandią.

FC Barcelona z kolei sezon La Ligi rozpocznie 16 sierpnia od wyjazdowego meczu z Mallorką.