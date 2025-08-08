Tomaszewski nie wytrzymał ws. Lewandowskiego. "Puknijcie się w głowę"

Robert Lewandowski wydawał się być w naprawdę dobrej dyspozycji przed startem sezonu. W sparingach na Dalekim Wschodzi dwukrotnie trafiał do siatki, zaliczył też świetną asystę do Roony'ego Bardghji'ego w starciu z Vissel Kobe (3:1). Można było mieć nadzieję, że gdy przyjdzie test ostateczny w postaci Pucharu Gampera z Como oraz wreszcie ligowa inauguracja z Mallorką, polski napastnik znów będzie "kąsił" swoich rywali. Niestety może się tak stać, że nawet nie dostanie ku temu szansy.

Lewandowski podatny na urazy? Tomaszewski nie ma wątpliwości co do przyczyny

Barcelona poinformowała, iż Lewandowski ma problem z mięśniem dwugłowym uda. Przeciwko Como nie zagra na pewno, a z Mallorką... czas pokaże. To niestety kolejne jego problemy zdrowotne w ostatnich miesiącach. Poprzednio musiał pauzować prawie miesiąc na przełomie kwietnia oraz maja. O całą sprawę zapytany został Jan Tomaszewski. W rozmowie z "Super Expressem" słynny bramkarz stwierdził wprost, że w tym wieku pewnych rzeczy się nie oszuka.

- Przepraszam, jaki jest PESEL Roberta? Jak ja czytam wypociny niektórych "o jak on się wspaniale teraz przygotował!", "jak ta przerwa na Finlandię mu pomogła", to ludzie kochani, puknijcie się w głowę. Robert złapał kontuzję, co mnie w ogóle nie dziwi. On ma już swoje lata. Też zmienił swoje granie. W Bayernie grali na niego, a tu on musi grać na nich. Dlatego jeszcze raz podkreślam. Trzeba mierzyć siły na zamiary, a nie być patriotą-idiotą, bo on Polak to musi grać. W kadrze dla mnie powinien grać jeszcze 2-3 lata. Jako przywódca. Gdy nie idzie, Robert wchodzi. To co się stało teraz, to jest zmęczenie organizmu - ocenił Tomaszewski.

Barcelona nie byłaby przeciwko sprzedaży Polaka?

Zdaniem słynnego bramkarza Barcelona widzi już co się dzieje i wcale nie byłaby niechętna, by sprzedać Lewandowskiego nawet tego lata. - Hiszpańskie media sugerowały, że dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Dlaczego nie piszą w tym kontekście o Yamalu? O Raphinhi? To żaden przypadek. Oni widzą, co się dzieje. Robert powinien teraz wchodzić na podmęczonego przeciwnika. Przecieki są z klubu, a to jest dla nich ostatnia okazja, by na nim zarobić - powiedział Tomaszewski.