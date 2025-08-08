Powrót na stronę główną
Szybko poszło. Hiszpanie już wskazali następcę Lewandowskiego
Ostatnio największym przeciwnikiem Roberta Lewandowskiego coraz częściej są kontuzje. Polak miał problemy zdrowotne już pod koniec poprzedniego sezonu, kiedy opuścił kilka arcyważnych spotkań, a w piątek FC Barcelona poinformowała o jego kolejnym urazie. To przejęło hiszpańskie media, które zastanawiają się, kto w razie czego mógłby zastąpić 36-latka na pozycji środkowego napastnika. "Ostrożność jest maksymalna..." - czytamy.
Fot. REUTERS/Kim Hong-ji

Robert Lewandowski od zawsze uchodził za okaz zdrowia. Od czasu opuszczenia Ekstraklasy tylko raz zdarzyło mu się rozegrać mniej niż 30 meczów w ligowych rozgrywkach - było to w sezonie 2020/2021, kiedy w barwach Bayernu wystąpił w 29 spotkaniach. To mówi samo za siebie. Zresztą nawet w minionych rozgrywkach, w których miewał problemy, Lewy i tak zdołał uzbierać aż 52 mecze.

Robert Lewandowski kontuzjowany. Hiszpańskie media komentują

W piątek FC Barcelona ogłosiła, że Robert Lewandowski doznał kolejnej kontuzji - mięśnia dwugłowego uda. Jest już pewne, że Polak nie wystąpi w meczu o Puchar Gampera z Como i na ten moment nie wiadomo, czy zdąży wykurować się na pojedynek z RCD Mallorca w pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej. Ta informacja oczywiście nie przeszła bez echa w hiszpańskich mediach.

"Ostrożność jest maksymalna, bo mówimy o tej samej części ciała, w której doznał mięśniowej kontuzji pod koniec zeszłego sezonu. Ominął pierwsze spotkanie półfinału Ligi Mistrzów przeciwko Interowi, choć wrócił w pewnym stopniu na rewanż, zaliczając symboliczny występ. Nie grał też z Realem Madryt w meczu, który decydował o tytule La Ligi. Ani z Espanyolem, kiedy ekipa Hansiego Flicka przypieczętowała mistrzostwo. [...] W trakcie okresu przygotowawczego, tak jak reszta podstawowych zawodników, zaliczył połowę (135 z 270) możliwych minut" - analizuje "Mundo Deportivo".

Hiszpańskie media podkreślają również, że niewielkie problemy zdrowotne doskwierają obecnie zmiennikowi Polaka, Ferranowi Torresowi. Dziennik "Sport" zastanawia się, jakie opcje ma Hansi Flick: 

"Ferran Torres wczoraj trenował z resztą grupy, ale dzisiaj ćwiczył osobno, przez mięśniowe przeciążenie. Inna sprawa, że wydaje się, że to nic poważnego i piłkarz z Foios będzie do dyspozycji Flicka pod koniec okresu przygotowawczego. [...] Marcus Rashford, który dołączył do katalońskiego klubu w ramach wypożyczenia z Manchesteru United, udowodnił w Azji, że jest w stanie skutecznie uczestniczyć w ofensywie zespołu. Na dodatek, niemiecki trener może też korzystać z Daniego Olmo jako fałszywej dziewiątki, co robił już w poprzednim sezonie przy kilku okazjach" - czytamy na portalu gazety.

Warto też wspomnieć o spekulacjach "AS", które co prawda nie odnosiły się bezpośrednio do kontuzji Lewego, ale dotyczyły zmieniającego się spojrzenia Flicka na Marcusa Rashforda. "Po meczach towarzyskich i wielu sesjach treningowych, Flick postrzega teraz Rashforda jako prawdziwą opcję na pozycję numer dziewięć" - czytamy. 

FC Barcelona zagra z RCD Mallorca 16 sierpnia. Robert Lewandowski ma zatem nieco ponad tydzień, żeby wrócić do zdrowia i zdążyć na mecz 1. kolejki La Ligi.

