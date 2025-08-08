Szybko poszło. Hiszpanie już wskazali następcę Lewandowskiego

Robert Lewandowski od zawsze uchodził za okaz zdrowia. Od czasu opuszczenia Ekstraklasy tylko raz zdarzyło mu się rozegrać mniej niż 30 meczów w ligowych rozgrywkach - było to w sezonie 2020/2021, kiedy w barwach Bayernu wystąpił w 29 spotkaniach. To mówi samo za siebie. Zresztą nawet w minionych rozgrywkach, w których miewał problemy, Lewy i tak zdołał uzbierać aż 52 mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Robert Lewandowski kontuzjowany. Hiszpańskie media komentują

W piątek FC Barcelona ogłosiła, że Robert Lewandowski doznał kolejnej kontuzji - mięśnia dwugłowego uda. Jest już pewne, że Polak nie wystąpi w meczu o Puchar Gampera z Como i na ten moment nie wiadomo, czy zdąży wykurować się na pojedynek z RCD Mallorca w pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej. Ta informacja oczywiście nie przeszła bez echa w hiszpańskich mediach.

"Ostrożność jest maksymalna, bo mówimy o tej samej części ciała, w której doznał mięśniowej kontuzji pod koniec zeszłego sezonu. Ominął pierwsze spotkanie półfinału Ligi Mistrzów przeciwko Interowi, choć wrócił w pewnym stopniu na rewanż, zaliczając symboliczny występ. Nie grał też z Realem Madryt w meczu, który decydował o tytule La Ligi. Ani z Espanyolem, kiedy ekipa Hansiego Flicka przypieczętowała mistrzostwo. [...] W trakcie okresu przygotowawczego, tak jak reszta podstawowych zawodników, zaliczył połowę (135 z 270) możliwych minut" - analizuje "Mundo Deportivo".

Hiszpańskie media podkreślają również, że niewielkie problemy zdrowotne doskwierają obecnie zmiennikowi Polaka, Ferranowi Torresowi. Dziennik "Sport" zastanawia się, jakie opcje ma Hansi Flick:

"Ferran Torres wczoraj trenował z resztą grupy, ale dzisiaj ćwiczył osobno, przez mięśniowe przeciążenie. Inna sprawa, że wydaje się, że to nic poważnego i piłkarz z Foios będzie do dyspozycji Flicka pod koniec okresu przygotowawczego. [...] Marcus Rashford, który dołączył do katalońskiego klubu w ramach wypożyczenia z Manchesteru United, udowodnił w Azji, że jest w stanie skutecznie uczestniczyć w ofensywie zespołu. Na dodatek, niemiecki trener może też korzystać z Daniego Olmo jako fałszywej dziewiątki, co robił już w poprzednim sezonie przy kilku okazjach" - czytamy na portalu gazety.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski kontuzjowany! Jest oficjalny komunikat Barcelony

Warto też wspomnieć o spekulacjach "AS", które co prawda nie odnosiły się bezpośrednio do kontuzji Lewego, ale dotyczyły zmieniającego się spojrzenia Flicka na Marcusa Rashforda. "Po meczach towarzyskich i wielu sesjach treningowych, Flick postrzega teraz Rashforda jako prawdziwą opcję na pozycję numer dziewięć" - czytamy.

FC Barcelona zagra z RCD Mallorca 16 sierpnia. Robert Lewandowski ma zatem nieco ponad tydzień, żeby wrócić do zdrowia i zdążyć na mecz 1. kolejki La Ligi.