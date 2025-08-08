Wszystko wskazywało na to, że mimo przyjścia Marcusa Rashforda, który bardzo solidnie spisywał się w sparingach w Azji, Robert Lewandowski rozpocznie sezon w wyjściowym składzie FC Barcelony. Polak strzelił dwa gole w starciach z japońskimi i koreańskimi drużynami, czym potwierdził, że może wejść w nowe rozgrywki w dobrym stylu. Niestety jak się okazuje, istnieje spore ryzyko, iż nie będzie to nawet możliwe.

Lewandowski kontuzjowany! Nagła sytuacja

Wszystko przez kontuzję, której doznał polski napastnik. Barcelona poinformowała o niej w oficjalnym komunikacie. Jak się okazuje, Lewandowski ma problem z mięśniem dwugłowym z lewym udzie. - Robert Lewandowski poczuł dyskomfort w mięśniu dwugłowym lewego uda. Nie zagra w niedzielę o Puchar Gampera, a jego dalsza dostępność będzie oceniana na podstawie procesu rehabilitacji kolejnych badań - czytamy.

Czy Lewandowski zdąży na inaugurację ligi?

Nie wiemy jak duża jest skala problemu Lewandowskiego z dwugłowym, ale jego naciągnięcie oznaczałoby zapewne około dwóch tygodni przerwy w grze. Gorzej gdyby okazało się, że Polak ten mięsień zerwał. Inigo Martinez w poprzednim sezonie po czymś takim pauzował miesiąc. Tak czy inaczej, na ten moment pewna jest nieobecność naszego reprezentanta w starciu o Puchar Gampera z włoskim Como, które Barcelona zagra w niedzielę 10 sierpnia o 21:00.

Lewandowskiego czeka teraz zatem walka z czasem, by wyrobić się albo na samą inaugurację rozgrywek La Liga, albo chociaż na którąś z pierwszych kolejek. Barcelona rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzowskiego od wyjazdowego starcia z Mallorką w sobotę 16 sierpnia o 19:30.